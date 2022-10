Caminhão tomba após bater em árvore na Rodovia Raposo Tavares em Ourinhos

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado próximo ao quilômetro 337, por volta de 13h30. O condutor do veículo, que não teve a identidade revelada, seguia no sentido capital – interior, quando, próximo ao trevo da Vila Brasil, perdeu o controle da direção e bateu na árvore, vindo a tombar o caminhão.