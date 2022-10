Caminhão com carga de MDF tomba em rodovia

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Federal esteve em Adamantina e cumpriu mandados de buscas da Operação “Sem Ruídos”.

A ação policial mira o contrabando de equipamentos eletrônicos utilizados em eventos de grande porte, que eram adquiridos no Paraguai e despachados para diversos estados do Brasil.

As buscas teriam ocorrido em pelo menos dois endereços na Cidade Joia e foi desencadeada simultaneamente no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina com um total de 17 mandados cumpridos.

Os equipamentos eram vendidos e locados e contavam inclusive com anúncio na internet, sendo utilizadas notas fiscais falsas de vendas e locações.

Com a realização da operação, a Polícia Federal aprofunda ainda mais a investigação e passa a contar com importantes dados.