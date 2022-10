Câmara questiona quando Academia da Saúde no Cecap será inaugurada

A praticamente dois meses para o encerramento de 2022 tem início o planejamento das ações da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina para 2023.

Nos últimos dois anos a Secretaria atuou fortemente em três frentes: recuperação, manutenção e incremento dos equipamentos e instalações públicas pertencentes à pasta; trabalho de base no ensino cultural com Banda Marcial, Orquestra de Viola Caipira, Teatro, Capoeira, Coral, Projeto Guri, Ballet e Danças Urbanas com cerca de 1.300 alunos; e, por fim, realização constante de eventos que valorizaram o artista local e movimentaram a economia criativa do município.

“Estamos tratando Cultura como política pública”, ressalta o secretário Sérgio Vanderlei. “E, assim, por determinação de nosso prefeito, não medimos esforços e investimentos para que mais e mais pessoas sejam atingidas por nossas ações. Seja na base, com os projetos, seja nos eventos com a contratação de artistas e demais profissionais”.

É preciso levar Cultura para a população como forma de diversão e entretenimento, mas, para o secretário, é preciso ter uma visão além. “Principalmente após um período de pandemia e de pós-pandemia, com sérias consequências espirituais, mentais, psicológicas e até financeiras para um grande número de pessoas, Cultura, ao meu ver, tem a missão de salvar vidas”.

2023

Praticamente todos os segmentos culturais foram valorizados nos últimos dois anos em Adamantina, numa mescla de movimentos que vão desde o sertanejo raiz e samba, ao hip hop e clássico, com literatura, música, artes cênicas, exposições e outros.

Para 2023 Sérgio Vanderlei quer manter o ritmo, principalmente de eventos. “A Prefeitura tem tratado o Turismo de Eventos com responsabilidade e estratégia, visando geração de emprego e de renda. Neste processo a Cultura tem importantíssimo papel”.

Já no início de janeiro a Secretaria de Cultura e Turismo pretende divulgar uma prévia das ações de 2023, lembrando ainda que o ano será marcado também pela inauguração da Casa Afro e do tão aguardado Museu e Arquivo Histórico do Município.