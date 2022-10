ARTIGO: Província, bo.do.quio e mentes medíocres…

“Nenhum genocida é mais cruel que o político corrupto!” (Reinaldo Ribeiro – O Poeta do Amor)

Sérgio Barbosa (*)

Mais uma vez, REPETE-SE o mesmo jogo viciado de outras ELEIÇÕES que ocorreram neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, ainda, com resultados mais ou menos de acordo das eternas MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS…

Entretanto, desta vez, tais ELEITORES/AS que apoiam este DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS e apoio de um MINISTÉRIO DE INÚTEIS que estão do lado do MENSAGEGEIRO DA MORTE, também, são CUMPLÍCEIS dos atos do GENOCIDADE no período da PANDEMIA…

Assim, entendo que escrever sobre tais FATOS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA é jogar DAR MURRO EM PONTA DE FACA, todavia, como JORNALISTA DIPLOMADO (1.986), faz-se necessário marcar presença por meio da denominada REFLEXÃO CRÍTICA sobre tudo e todos/as os/as PROVINCIANOS/AS…

Além do mais, porém, com tudo de menos nestes OCASOS DE UM TALVEZ, o denominado BO.DO.QUIO, ou seja, BO= BOZZO + DO= DORIA + QUIO= PINÓQUIO, ou seja, resolveu APOIAR, tanto para os GOVERNOS ESTADUAL e FEDERAL, aqueles que trabalharam em favor da MORTE nos anos de PANDEMIA e ponto quase final…

Também, o que se pode esperar deste que deste o PRIMEIRO MANDATO, ainda, bem antes e no período da CAMPANHA ELEITORAL, como PINÓQUIO PROVINCIANO…

Desta forma, deve-se registrar neste artigo que é LAMENTÁVEL tais parcerias de APOIO, se bem que em TERRAS DE MENTES MEDÍOCRES pode se esperar tudo e mais alguma coisa com este COISO…

Deve-se considerar, ainda, que pelo número de votos que o GENOCIDADE levou dos/as PROVINCIANOS/AS no primeiro turno, indica que essas/as ELEITORES/AS não perderam um PARENTE , AMIGO/A; COLEGA e outros/as nesta PANDEMIA, também, foram mais de 180 ÓBITOS contabilizados na CONTA DO GENOCIDA e dos/as APOIADORES/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Reforçando, tais considerações são de autoria deste ARTICULISTA que assina como JORNALISTA DIPLOMADO (MTb No. 16.772/SP), portanto, NÃO REPRESENTA a LINHA EDITORIAL deste veículo de comunicação…

Se bem que, tenho quase CERTEZA que estou ESCREVENDO e dando VOZ para a MINORIA dos eleitores/as que escolheram o lado do DESENVOLVIMENTO em todas as áreas, bem como, reforçando que a TERRA continua mais REDONDA do que nunca para os TERRAPLANISTAS das MENTES MEDÍOCRES…

Reforçando as palavras escritas nestes últimos anos deste DESGOVERNO BOZZONARO, a saber: EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO…

_______________________________

(*) Bacharel em Comunicação Social pela FCS/IMS (1983); Jornalista diplomado (1986); Pesquisador da Cátedra UNESCO/METODISTA (1998-2018 e 2021/2022); Consultor na Área de Mídia Organizacional e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com