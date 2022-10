Homem está desaparecido há 20 dias em Adamantina

A vítima morava em Salmourão, foi socorrida, mas infelizmente não resistiu



Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (20), após um grave acidente na vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão.

O acidente envolveu um veículo Ford Ka com placas de Adamantina e uma Fiat Strada de uma empresa. A fatal vítima morava em Salmourão.

Segundo informações levantadas no local do acidente, o veículo Fiat Strada seguia sentido Salmourão a Osvaldo Cruz, quando no km 6, colidiu frontalmente com o Ford Ka, que fazia o sentido contrário.

O motorista da pick-up e o passageiro foram socorridos com ferimentos leves para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Já o motorista do Ford Ka, identificado como Daylon Guilherme, de apenas 23 anos de idade, foi socorrido com ferimentos graves, não resistiu e infelizmente acabou falecendo.





Uma criança de 10 meses que estava no banco do passageiro do Ford Ka, devido ao uso correto da cadeirinha nada sofreu.

O policiamento de área da 3° Companhia de Osvaldo Cruz, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária que administra a rodovia trabalharam na ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.