Com 4 mil inscritos para 31 vagas, concurso da Prefeitura de Adamantina terá provas em 23 de outubro

De acordo com informações passadas ao Folha Regional pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de planejamento, as obras de adequações nas 10 salas do Campus I da UniFAI que abrigarão a estrutura do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista estão concluídas. “Agora aguardamos a liberação do Governo do Estado para agendar a inauguração”.

Utilizado como espaço para potencializar a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de métodos, práticas e tecnologias para atender aos desafios do ensino público contemporâneo, o CIEBP está sendo implantado na Cidade Joia pela Secretaria Estadual de Educação por meio da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina.

A unidade adamantinense contará com 7 espaços: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital. Nestes ambientes os alunos, no contraturno escolar, irão experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

Ainda em resposta a questionamento do FR, a Prefeitura explicou que o recente aditamento do contrato com a empresa responsável pelas obras deu-se porque “contrato inicial previa a reforma/adequação de 6 salas e o aditamento foi realizado, pois foi necessário adequar mais quatro, totalizando 10 salas reformadas. Nas 6 primeiras salas, foi executada a parte elétrica e de lógica, instalação de vidros e pintura e nas quatro salas que integram o aditivo, o serviço executado foi a parte elétrica.”

Como depende de visita técnica para vistoria do espaço que receberá o CIEBP e, consequente, aprovação por parte do Estado, ainda não há previsão de início do funcionamento da unidade adamantinense.