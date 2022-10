Quase 11 meses depois, Adamantina volta a zerar casos ativos de Covid-19

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Adamantina já abriu 914 novas vagas de trabalhos formais até o mês de agosto. Os números colocam o município à frente das cidades de Dracena, Osvaldo Cruz, Junqueirópolis, Tupã e demais municípios vizinhos.

Conforme as informações disponibilizadas no Painel de Informações do Novo CAGED, o setor que mais gerou empregos foi o de serviços com 423 vagas. Depois, veio o segmento da indústria com 244 e 179 na agropecuária.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, comemora os números do município.

“Essa é uma marca importante, pois os dados são referentes até o mês de agosto, mas a expectativa é que eles melhorem ainda mais, pois a tendência é que sejam feitas novas contratações em virtude da chegada do Natal”, afirma.

O município está investindo recursos próprios para a realização da 17ª edição do Natal Mágico e, ainda, o “Concurso Natal Mágico” que visa incentivar o comércio a enfeitar as lojas para estimular a visita nos estabelecimentos e como consequência, o aumento na comercialização dos produtos.

Ela ainda acrescenta que o município tem desenvolvido estratégias para fomentar a geração de emprego.

“Temos trazido diversos cursos de capacitação em parceria com o Sebrae nas mais diversas áreas. Atualmente, as inscrições abertas visam o desenvolvimento do agronegócio, com o curso de Promoção e Comercialização de Turismo Rural. Esta é uma grande oportunidade para obter mais conhecimento e buscar novas estratégias em um setor de grande potencial no município.”, finaliza.