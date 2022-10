Prédio próprio da Câmara Municipal deve ter construção iniciada neste ano

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 70/2022, na sessão extraordinária realizada no último dia 7 de outubro, teve início finalmente a tramitação das primeiras medidas para a construção do prédio próprio da Câmara de Adamantina, após 73 anos de existência.

“Pretendemos abrir o mais rápido possível o processo licitatório que definirá a empresa que executará as obras. Se tudo correr bem, vamos começar ainda este ano”, declarou o presidente Paulo Cervelheira em primeira mão à TV Folha Regional durante entrevista no dia 3 de outubro.

O PL continha a autorização de dotação orçamentária do Poder Executivo, de apenas a primeira parte do montante, para o início das obras da futura sede legislativa. O valor total do investimento previsto é de R$ 2,1 milhões.

“Neste primeiro momento a quantia liberada pela Prefeitura arcará apenas com as obras de fundação. O restante será disponibilizado ao longo dos próximos anos”, explicou Paulo.

Com base no projeto, o prédio próprio da Câmara de Adamantina terá 720 metros quadrados de área construída.

“É uma estrutura simples. Não é nada faraônico. Mas será um prédio funcional, prático e acolhedor, como tem que ser já que se trata da ‘casa do povo’. E, além das salas para o setor administrativo, a futura sede contará com um plenário para 120 pessoas nas sessões – muito superior ao que temos hoje onde cabem 35 pessoas – e também gabinetes individuais para até 11 vereadores, já estando preparado caso haja aumento no número de vagas legislativas”, completou o presidente.

O terreno já reservado para a construção fica localizado na rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, ao lado da sede do CREA/SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).