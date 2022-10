Izabela Rodrigues conquista o bicampeonato Sul-Americano e a vaga nos Pan-Americanos

A adamantinense Izabela Rodrigues da Silva, que defende a equipe do Iema, de São Caetano do Sul (SP), fechou a temporada de competições com medalha de ouro no lançamento de disco nos Jogos Sul-Americanos, disputados em Assunção/Paraguai, com a marca de atingir 60,86m e, de quebra obteve a classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile.

Esta foi a 14ª vez no ano que a atleta superou a marca dos 60 metros e, com isso, aos 27 anos, se tornou bicampeã Sul-Americana, repetindo o feito obtido no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo disputado em maio do ano passado, em Guayaquil, no Equador. Izabela também é a atual Campeã Mundial Júnior e já faz parte da história do atletismo nacional, ao ser a primeira brasileira a disputar uma final dos Jogos Olímpicos, em Tóquio-Japão.

A adamantinense, integrou a seleção brasileira da modalidade do lançamento de disco e superou a companheira de seleção e também atleta olímpica Andressa de Morais, que ficou com a medalha de prata na modalidade, com a marca de 60,10m. A medalha de bronze ficou com a chilena Karen Pamela Gallardo Pinto que alcançou a marca de 57.62m.

Título

O Brasil liderou, com bastante folga, o ranking dos Jogos Sul-Americanos, liderando o quadro de medalhas com 133 ouros, 100 pratas e 86 bronzes. Foram 319 pódios no total. O país ficou muito à frente da Colômbia, com suas 255 medalhas, sendo 79 ouros, 78 pratas e 98 bronzes. Outra meta alcançada foi a conquista de vagas para o Pan-Americano de Santiago.

O Brasil chegou muito perto de um terço das medalhas de ouro em disputa: foram 133 das 404 provas, ou seja, 32,92%. Foi apenas a terceira vez que o Brasil liderou o quadro de medalhas dos Jogos Sul-Americanos, repetindo os feitos de 2002, quando sediou em Belém, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo – única edição a não ter apenas uma sede -, e em Santiago 2014.

Porém, o Brasil não conseguiu sua melhor campanha na competição. Em 2002 levou 148 ouros e 333 medalhas, competindo em casa.

As mulheres foram responsáveis pela maioria das medalhas do Brasil em Assunção, tanto no geral (160 a 137) como no recorte de topos de pódio (68 a 54). Em 27 modalidades, o torneio serviu como classificatório para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem, em Santiago (Chile). A próxima edição dos Jogos Sul-Americanos será em 2026, nas cidades argentinas de Rosario e Santa Fé.

Outro adamantinense

Da mesma equipe, o também adamantinense Lucas Marcelino dos Santos ficou em quinto lugar no salto em distância. Ele veio de período complicado e superou diversas lesões, voltando a ser convocado após três anos.

Desta forma, o 5º lugar e a participação em mais um evento internacional, representando as cores da seleção brasileira, foram muito celebrados pelo atleta, que tem muito a evoluir.