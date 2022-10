Números divulgados no Portal Transparência apontam despesas de R$ 1,1 milhão na ExpoVerde

As inscrições são gratuitas e destinadas a proprietários, gestores e empresas voltadas ao turismo rural

Com o objetivo de treinar os proprietários de propriedades de turismo no meio rural para comercializar seus produtos turísticos, o Sebrae está promovendo o curso de Promoção e Comercialização de Turismo Rural.

A iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Cultura e Turismo, do Sindicato Rural de Adamantina, do Senar São Paulo e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP).

A ação é voltada a proprietários, gestores e gerentes de empresas voltadas aos Turismo Rural. O curso será ministrado de 24 a 27 de outubro e no dia 5 de novembro.

Os conteúdos abordados durante as aulas serão: cenários do turismo, auto avaliação de promoção e comercialização do turismo no meio rural; atrativo turístico para comercialização, marketing, o mercado turísticos, a rede de distribuição do turismo, estratégias de promoção e comercialização, o processo de vendas, o uso na internet, plano de promoção e comercialização.

A inscrição é gratuita podendo ser feita diretamente no formulário disponível no link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g0USo2NgiItOomPNT31pJA1UQzE0WUNaSEJORjA0SEkwTVNZOVNCMkEzWC4u ou, ainda, no Sindicato Rural de Adamantina que está situada na Avenida Santo Antônio, 395.