Alunos de Iniciação Científica de Medicina Veterinária participam de treinamento em Centro de Pesquisa Avícola

Alunos de Iniciação Científica do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram, no último dia 7 de outubro, de um treinamento técnico de colheita de amostras biológicas em galinhas poedeiras, no Centro Avançado de Pesquisa Avícola de Bastos.

No treinamento, sob orientação das docentes Prof.ª Ma. Silvana Gomez Gonzalez e Prof.ª Ma. Fernanda Paes de Oliveira Boreli os alunos aprenderam e realizaram a coleta de sangue das aves, colheita de swab cloacal e de orofaringe, e acompanharam o procedimento de necropsia, sob supervisão da Dra. Nilce Maria Soares, pesquisadora aposentada da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD) de Bastos, vinculada ao Instituto Biológico.

Esse treinamento faz parte do projeto de pesquisa aprovado com auxílio do Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp – 2020/14885-8): “Efeito do estresse térmico sobre o desempenho zootécnico e parâmetros fisiológicos e imunológicos de galinhas poedeiras”, do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, da Faculdade de Ciências e Engenharia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Câmpus de Tupã, em parceria com as professoras do curso de Medicina Veterinária da UniFAI, Prof.ª Ma. Fernanda Paes de Oliveira Boreli e Prof.ª Ma. Silvana Gomez Gonzalez.