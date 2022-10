Copa Amizade de Futebol Médio teve goleada do Patos E.C.

A esperada viagem anual a São Paulo pelos cursos de Design e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), ocorrida no último dia 8 de outubro, reflete como uma experiência de vida marcante para os estudantes, pelas oportunidades acadêmicas e repertório cultural adquirido. A cidade, por sua natureza cosmopolita, é centro e referência nos mais profundos aspectos de design do planeta. Com uma ampla oferta de roteiros culturais, é possível vivenciar na prática inúmeras experiências, cujas abordagens teóricas são vistas constantemente em sala de aula.

Uma delas foi relacionar todo o projeto gráfico de sinalização do Metrô à proposta da disciplina Projeto Ergonômico I: os alunos do então 5º termo de Design estudaram a relevância de uma sinalização de alta capacidade de comunicação visual que poderia ser implantada no Câmpus II (local de detectada deficiência no tema). Ao transitarem pelo Metrô, analisaram criticamente os aspectos técnicos e comunicacionais de cada artefato de sinalização, realizando o trajeto sem a interferência do professor responsável.

Em seguida, aportaram no bairro da Liberdade, tradicional reduto asiático, e visitaram diversas lojas de produtos importados, conferindo aspectos de design gráfico e grande variedade de formas alternativas, muitas sem equivalentes na produção nacional. Manusearam e testaram diversos produtos, embalagens, e claro, aproveitaram para fazer algumas compras.

O tour incluiu diversos estabelecimentos da chamada “cultura geek”, onde materiais promocionais de desenhos animados e séries de TV dão significado tangível ao termo merchandising, vislumbrando oportunidades de projetos diversos, principalmente na área de moda, com camisetas de estampas originais e diferenciadas, agasalhos, uniformes de personagens, fantasias cosplay e incríveis figuras decorativas colecionáveis, estabelecendo diversos paralelos entre projeto e produção de tais artefatos.

Antes do almoço, uma parada no Complexo Nacional na avenida Paulista, onde se localiza a famosa Livraria Cultura. Um espaço cujo projeto arquitetônico se destaca, criando um ambiente deslumbrante e convidativo para leitura e reflexão.

No período da tarde, um passeio pelo Parque do Ibirapuera, que concentra diversas mostras importantes, como as do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez), Museu Afro Brasil e os planetários, além de um roteiro contendo dezenas de obras de arte, grafites e instalações a céu aberto por todo o parque. Também foi um momento para descansar à beira do lago, e registrar a visita de um belo cartão postal.

O Centro Universitário de Adamantina preza pela formação acadêmica e humanista de seus alunos, e experiências como esta valorizam a relação dos estudantes e sua instituição, contribuindo para ampliar sua visão de mundo, conhecimentos e cultura.

O curso de Design possui 50 vagas no período noturno para ingresso em 2023. As inscrições gratuitas para o Vestibular seguem abertas até esta quinta-feira, 20, em unifai.com.br/vestibular.

Participação na XIV Mostra de Profissões

O curso de Design se fez presente na 14ª Mostra de Profissões 2022 para ilustrar aos candidatos o imenso leque de possibilidades de atuação da área. O curso, de oito semestres, possui uma grade curricular dinâmica, englobando projetos dos principais segmentos, divididos em Design de Produto e Design Gráfico.

Para os alunos do colegial, o termo design pode englobar coisas muito específicas, como jogos ou personagens, mas representa uma totalidade de conhecimentos que aplicados aos projetos, os tornam humanizados, ergonômicos e eficientes. Assim, para design de produtos, podemos citar como exemplos clássicos os mobiliários, embalagens, calçados, acessórios e utensílios domésticos.

Já Design Gráfico herda no nome os projetos de impressos como revistas, jornais e cartazes, mas que atualmente se expande para níveis de comunicação de rádio, televisão, e principalmente internet, em meio das redes sociais, com materiais e conteúdos audiovisuais informativos produzidos para sensibilizar, e de capacidade persuasiva. Também atua em interfaces informativas, aplicativos, displays e diversos segmentos que exigem uma comunicação visual elegante, clara, mas efetiva.

Benjamim Yagi, professor do curso, enfatiza que os ingressantes serão expostos a uma expressiva bagagem de conhecimentos técnicos e teóricos, mas que são exercitados amplamente dentro das disciplinas de projetos variados. Trata-se de um curso em que o equilíbrio entre o prático e o teórico é muito valorizado.

Nathaly Evangelista dos Anjos, aluna do 6º termo de Design, também conversou com os colegiais, respondendo a muitas perguntas e reforçando sua grande apreciação pelo curso e pela variedade de projetos que já participou desde o primeiro semestre de aula. Relatou suas experiências com temas e materiais diferentes, e empolgação com as possibilidades profissionais.