Clayton e Romário recebem Luan Santana e mais de 20 mil pessoas em gravação de DVD no Estádio Mineirão

Os indícios de que o novo projeto de Clayton & Romário seria gigantesco surgiram desde a primeira divulgação da gravação do DVD. Cerca de 10 mil ingressos foram vendidos faltando mais de um mês para filmagem do audiovisual, o que fez com que a dupla precisasse mudar o local da gravação para o Estádio do Mineirão, devido à alta procura do público, que passou de 20 mil pessoas e contou com a presença de famosos como Matheuzinho, Matheus Fernandes, Lipe Ribeiro, Gui Napolitano, Daniel Caon, Jacques Vanier, Gustavo Tubarão, Caio Afiune, Camila Loures, entre outros. Os irmãos dividiram o palco com ninguém menos que o astro Luan Santana.

Foi um momento inesquecível e emocionante para todos os presentes. A dupla agitou o público durante toda a gravação, que cantava em coro com eles, além de emanar muitas energias positivas para os irmãos. “Sem palavras pra descrever o que vivemos nessa gravação. Agradeço a todos os envolvidos e a todos que prestigiaram e nos abraçaram. Vai ficar na memória. Obrigado, obrigado e obrigado!” comemora Clayton.

“Não temos palavras para expressar nossa felicidade com tudo o que aconteceu e está acontecendo em nossas vidas”, confessa Romário. “Temos só a agradecer aos nossos fãs por terem feito a gravação ser ainda mais especial, e ao Luan por ter aceitado nosso convite para participar desse momento tão especial e ter sido tão incrível no palco, como sempre. Tenho certeza que todos que estavam presentes curtiram e esse projeto ficará marcado para sempre em nossa história”, conta.

Outro ponto de destaque é a estrutura que foi montada no gramado do Mineirão para dar vida ao novo projeto. Um palco 360º, com uma passarela elevada que levava os artistas ao centro e vários paneis de LED espalhados por toda a volta do cenário. Apesar da grandiosidade do palco e do quanto a dupla vem crescendo ao longo dos anos, Clayton & Romário são um dos poucos artistas que mantêm sua essência e continuam fazendo questão de seguir o que foi sucesso nos projetos “No Churrasco 1” e “No Churrasco 2”, que é a proximidade e a participação essencial do público quase como terceiro elemento dos cantores.

A iluminação e o show pirotécnico foram um espetáculo à parte. O público teve uma experiência única e pode ficar bem pertinho da dupla e conferir cada detalhe. Após a gravação, foram presenteados com os shows de Matheuzinho e da dupla Fred & Fabrício, além dos DJs Greg e Gont e Dubdogz.

Na noite de sexta-feira, 14 de outubro, Clayton e Romário receberam veículos de comunicação e alguns convidados para uma coletiva de imprensa, que aconteceu no próprio Estádio. Os presentes puderam conferir, em primeira mão, a estrutura do palco, iluminação e som. Além, claro, de terem um show particular da dupla, que apresentou com exclusividade 6 músicas inéditas que estarão no repertório do novo projeto.

Com direção de vídeo e de fotografia assinados por Anselmo Troncoso e direção geral por Felipe Nascimento e Rafael Almeida, “Clayton & Romário Ao Vivo em Belo Horizonte” conta com a produção musical de Diego Faria, e seleção de repertório por Wendell Marques – responsável por escolher todos os repertórios da carreira da dupla Jorge e Mateus.