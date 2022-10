Carro tomba após bater em canteiro em Adamantina

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, um caminhão e uma caminhonete, com placas de Dracena (SP), colidiram frontalmente, deixando duas vítimas fatais, uma pessoa em estado grave, que transitavam no veículo e uma vítima leve, sendo o motorista do caminhão.

A colisão foi registrada próxima ao trevo da cidade, o trânsito precisou ser interditado para o atendimento da ocorrência e está sendo desviado por dentro de Parapuã.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o local da rodovia em que o acidente foi registrado trata-se de uma pista simples, com faixa dupla contínua e a ultrapassagem de veículos é proibida no local.