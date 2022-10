Trevo de Adamantina recebe obras de recuperação asfáltica

O curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu nesta quinta-feira, 13, uma ação com a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) do SUS, no Laboratório de Técnica Dietética, no Câmpus II. Na ocasião, houve oficina de montagem de marmitas.

A atividade ocorreu em conjunto com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Prefeitura de Adamantina, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica da UniFAI e o estágio em Saúde Pública do curso de Nutrição.

Sob a supervisão da Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone, participaram da ação três estudantes do 8º termo, estagiários do curso de Nutrição, equipe do NASF, Residentes e 10 integrantes do Grupo da LCSO.

“A parceria entre o curso de Nutrição, o NASF e a Residência ocorre desde 2021, quando os alunos estagiários do curso de nutrição realizam palestras sobre ‘Comer Com Atenção Plena’; ‘Alimentação baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira’, entre outras, e realizam oficinas práticas no laboratório de Técnica e Dietética no Câmpus II da UniFAI, proporcionando aos usuários da LCSO [Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade], um aprendizado prático”, afirma a docente.

De acordo com a professora, o estágio possibilita o primeiro contato com a realidade da profissão de nutricionista no âmbito da Nutrição Social, sendo estabelecida uma rotina de trabalho no local de atuação com propostas de atividades.

“Isto proporciona o contato com estratégias para a resolução das atividades de gestão de ações vinculadas à Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A parceria viabiliza a concretização de parte da teoria aprendida em sala de aula, e amplia o conhecimento dos alunos, pois o contato com a população se torna essencial e indispensável para a formação profissional adequada e garante à população uma qualidade na alimentação”, ressalta.

Conforme Raquel, nas próximas duas semanas, haverá ações com o grupo sobre ‘opções para café da manhã e lanches intermediários’ e uma oficina sobre temperos naturais.

Coordenado pela Prof.ª Dra. Miram Ghedini Garcia Lopes, o curso de Nutrição possui 60 vagas no período noturno para ingresso em 2023. As inscrições gratuitas para o Vestibular seguem abertas até o próximo dia 20 em unifai.com.br/vestibular.