Mulher morre e outra fica gravemente ferida em batida frontal em Tarumã

”Bichos, saiam dos lixos / Baratas me deixem ver suas patas / Ratos entrem nos sapatos

Do cidadão civilizado / Pulgas que habitam minhas rugas

Oncinha pintada, zebrinha listrada / Coelhinho peludo / Vão se foder

Porque aqui na face da terra / Só bicho escroto / É que vai ter

Bichos escrotos saiam dos esgotos / Bichos escrotos venham enfeitar / Meu lar

Meu jantar / Meu nobre paladar

Bichos, saiam dos lixos / Baratas me deixem ver suas patas / Ratos entrem nos sapatos

Do cidadão civilizado

Pulgas que habitam minhas rugas / Oncinha pintada, zebrinha listrada

Coelhinho peludo / Vão se foder / Porque aqui na face da terra

Só bicho escroto / É que vai ter

Bichos / Baratas / Ratos / Cidadão civilizado

Pulgas que habitam minhas rugas / Oncinha pintada, zebrinha listrada

Coelhinho peludo / Vão se foder / Porque aqui na face da terra

Só bicho escroto / É que vai ter

Bichos escrotos saiam dos esgotos / Bichos escrotos, venham enfeitar

Meu lar / Meu jantar / Meu nobre paladar”

(Fonte: LyricFind / Compositores: Arnaldo Filho / Jose Reis / Sergio Affonso / Letra de Bichos escrotos © Warner Chappell Music, Inc)

Aos amigos/as que partiram para o outro tempo do tempo pela COVID, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

O que este articulista pode escrever nesta sexta-feira sobre a manchete principal do Jornal DIÁRIO DO OESTE PAULISTA, edição de quinta-feira, 13/10/22 com a seguinte chamada, a saber: ENTRE AS 100 CIDADES COM MAIS MORTES POR COVID/100 MIL HABITANTES, ADAMANTINA FOI A 8ª. COM MAIOR PORCENTUAL DE VOTOS PARA BOLSONARO…

Ainda, na página 3, a chamada está com o título: QUATRO CIDADES DA REGIÃO ESTÃO ENTRE AS 100 COM MAIOR MORTALIDADE POR COVID E COM MAIOR PERCENTUAL DE VOTOS PARA BOLSONARO NO 1º. TURNO…

Acredito que não é necessário ser um ESPECIALISTA na área editorial, redatorial e até mesmo em outras áreas, entre as quais, a SAÚDE para muitas CONCLUSÕES sobre a PAUTA abordada pelo jornal e ponto quase final, porém, com quase 200 MORTES por COVID nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Bem como, VOTOS de que a REDAÇÃO do jornal acima, não seja PERSEGUIDA pelas MENTES MEDÍOCRES que continuam circulando em terras PROVINCIANAS…

Entretanto, PODE SER QUE SIM… PODE SER QUE NÃO… AINDA, MUITO PELO CONTRÁRIO que tais MENTES MEDÍOCRES possam desenvolver uma REFLEXÃO CRÍTICA em cima disto ou daquilo sobre a PROVÍNCIA estar neste CENÁRIO de volta a IDADE DAS TREVAS…

Pra escrever este ARTIGO OPINATIVO, ainda, espero que essas MENTES MEDÍOCRES não resolvam partir pra cima do EDITOR do ADAMANTINA NET, tendo em vista a OPINIÃO deste ARTICULISTA sobre a MANADA DE MENTES MEDÍOCRES que circulam nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

VOCÊ que VOTO neste DESGOVERNO BOZZONARO, torna-se APOIADOR destes NÚMEROS DE MORTES que partiram para o outro lado deste tempo do tempo, ainda, com certeza, algum PARENTE, AMIGO/A, COLEGA e outros, estão nesta LISTA do GENOCIDA MOR…

Foram mais de 13 MIL MENTES MEDÍOCRES que atestaram a POLÍTICA GENOCIDA do COISO com suas COISAS, apenas mais de 4 MIL VOTOS pela PAZ e daqueles/as que acreditam no FUTURO, considerando que este DESGOVERNO BOZZONARO defende o RETROCESSO em todas as áreas do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Mais uma vez, VOTOS DE SUCESSO para o jornal que mostrou CORAGEM e compromisso com a REALIDADE quando abordou os as MORTES e sua relação com o APOIO que o COISO teve e o pior, deve continuar tendo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com suas milhares de MENTES MEDÍOCRES…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) JORNALISTA DIPLOMADO (MTb No. 16.772/SP) e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com