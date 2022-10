Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove “Exposição A Vida e a Arte do Artista Plástico Sérgio Genaro”

Campeonato Paranaense Adulto de Atletismo foi disputado em Cascavel (PR). Adamantinense conquistou nova medalha em um ano desafiador. Atleta tem o patrocínio da Unimed Adamantina.

Num ano difícil para se manter entre as melhores atletas do país, a adamantinense Júlia Barbosa encera sua participação nos eventos do Paraná, após conquistar a medalha de prata no Campeonato Paranaense Adulto de Atletismo.

Júlia, que ainda está no primeiro ano da categoria sub-20, e que desde 2019 representa a equipe Londrina de Atletismo, competiu nos dias 8 e 9 de outubro na cidade de Cascavel (PR), no 66° Campeonato Estadual Adulto de Atletismo, conquistando a 2ª colocação no lançamento do disco.

A atleta que ocupa o 4° lugar no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo, deve ainda realizar mais uma competição em São Paulo, objetivando melhorar suas marcas pessoais na temporada de 2022.

Dona de um currículo de respeito, a atleta que conquistou diversos títulos internacionais, nacionais e estaduais, ficou bastante debilitada após ter contraído Covid-19 no final de 2021 e muitos sintomas permaneceram e interferiram muito na temporada de 2022. Ainda assim, conseguiu melhorar suas marcas (personal best) em cinco competições, mas não foram suficientes para seguir no topo do ranking, como ocorreram nos anos anteriores.

Ciente do planejamento para 2023, a atleta vem treinando com alguns ajustes para a próxima temporada, em que além dos treinamentos para melhorar a massa muscular, a força, potência muscular e a técnica. Seu treinador e pai já incrementou seu programa com exercícios ginásticos para melhorar a mobilidade, agilidade e flexibilidade, que são qualidades imprescindíveis para os lançadores, que necessitam de muita versatilidade do controle motor.

Apoio, conquistas e incentivos

Importante ressaltar, que desde janeiro de 2022, as viagens, como esta, no campeonato em Cascavel, assim como a que irá acontecer no dia 22 de outubro no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) em São Paulo, somente são possíveis, porque a UNIMED de Adamantina é a patrocinadora oficial do projeto desenvolvido pela Família Barbosa, que abriga não somente a atleta Júlia Barbosa (Londrina Atletismo), que conquistou 2 títulos sul-americanos, 10 títulos brasileiros e 23 títulos estaduais, mas também o atleta Alberto Rodrigues (Associação Nipo Brasileira de Araçatuba) possui 2 títulos sul-americanos, 8 títulos brasileiros e 13 títulos estaduais, o atleta Guilherme Barbosa (Casa do Garoto de Tupã) tem 9 títulos estaduais e a Atleta Júlia Marques (Casa do Garoto de Tupã) conquistou em 2022 o seu 2° título estadual.



Portanto, o Projeto de Atletismo realizado em Adamantina em parceria com três cidades, voltado para às Olimpíadas de 2028 em Los Angeles da Família Barbosa vem mostrando que está no caminho certo, ao ter atualmente 4 títulos internacionais, 18 títulos nacionais e 46 títulos estaduais. “Após esta chuva de medalhas, só poderíamos parabenizar e agradecer a UNIMED Adamantina pelo pioneirismo assistencial, com aporte financeiro, oferecido a este projeto campeão, e quem sabe, mais empreendedores da cidade e região despertem o interesse pelo lindo trabalho que vem dando frutos desde 2015”, completa a atleta Júlia Barbosa.

A este respeito o treinador e professor da UniFAI completa: “Cremos verdadeiramente, que investir em crianças e adolescentes, tendo o esporte como base, é a forma mais assertiva de contribuir para o futuro de uma nação, pois o atletismo é educação, saúde e segurança pública, talvez uma das ferramentas mais eficientes e democráticas para inserir os jovens no contexto de cidadãos, que sabem dos seus deveres e que agem de forma pró ativa”, enfatiza.