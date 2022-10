Alunos de Agronomia e Engenharia Civil realizam trabalho de campo pelo interior de São Paulo

Em excursão nos dias 24 e 25 de setembro, cerca de 40 alunos dos cursos de Agronomia, Engenharia Civil e História do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizaram um trabalho em campo pelo interior paulista.

Acompanhados pelos docentes Prof. Dr. José Carlos Cavichioli e Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, o grupo pôde conferir na prática vários conceitos estudados em sala de aula, como bacias hidrográficas, erosão, recuperação de áreas degradadas, uso e ocupação do solo, formações geológicas e compartimentos de relevo do interior de São Paulo.

O foco dos estudos foi solos, rochas, planejamento urbano, bacias hidrográficas, revitalização de áreas degradas, erosões, agroecologia e política pública ambiental municipal. O trabalho abrangeu compartimentos geomorfológicos e geológicos do Planalto Ocidental Paulista, Cuestas Basálticas e Depressão Periférica Paulista.

A visita técnica foi realizada às regiões de Quintana, Bauru e Brotas, envolvendo as disciplinas que permeiam as áreas de Geociências e que têm grande importância nessas graduações, desde o entendimento dos aspectos da natureza com o emprego de técnicas diretas nas engenharias.

Diversas paradas foram programadas, com um roteiro intenso de visitações, palestras programadas e explanações dos docentes responsáveis. Ao todo, foram realizadas oito atividades didáticas, sendo o estudo do afloramento rochoso arenítico da Formação Marília em Quintana; a macrodrenagem na região de Garça onde drenam os afluentes de quatro bacias hidrográficas importantes do estado de São Paulo (dos rios Aguapeí/Feio, Peixe, Paranapanema e Tietê); a visita e palestra na Aldeia Tereguá nas terras indígenas de Araribá em Avaí, onde é constatada área de nascente que estava seca e foi recuperada com reflorestamento; a propriedade rural da senhora Eneida, localizada na divisa de Bauru com Agudos; processo erosivo urbano na área de nascente do córrego Água Comprida e a Floresta Urbana Água Comprida; Mirante do Cristo na Serrinha de Santa Maria, onde é possível observar os compartimentos de macro relevo de São Paulo, a Cuesta Basáltica e a Depressão Periférica; trilhas do Parque da Cachoeira em Brotas.

“Na Aldeia Tereguá fomos recebidos pelo vice-cacique Elizeu, que nos apresentou a área revitalizada e nos deu uma aula sobre a importância da preservação ambiental. A propriedade da Sra. Eneida, trata-se uma das primeiras produtoras agroecológica da região e é modelo, que nos facilitou uma visita fez muitos comentários sobre essa forma de produção. Já o Parque da Cachoeira, em Brotas, é um patrimônio natural tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Cultural, Natural e Arqueológico de São Paulo (Condephat)”, relatou o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.

As atividades didáticas foram encerradas no domingo pela manhã, com uma palestra auspiciada pela secretária de Meio Ambiente do Município de Brotas, que é modelo em política pública ambiental municipal. O período da tarde de domingo foi livre para passeios.

“Agradecimento especial a Pró-Reitoria de Ensino da UniFAI que, mais uma vez, deu todo apoio logístico para a realização deste trabalho. Merece destacar a participação e apoio organizativo do coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli. Ressalta-se o empenho do corpo diretivo da Atlética da Agronomia que, na pessoa do aluno Thiago Ferreira, se dedicou com destreza na organização”, completou o Prof. Dr. José Aparecido dos Santos.