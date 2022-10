Policial militar morre em acidente entre carro e caminhão

O motorista alegou ter sido abordado na proximidade da ponte que faz divisa entre os estados de SP e MS.

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), prendeu em flagrante nesta segunda-feira (10), mais um motorista de carreta, de 41 anos, que tentou registrar uma ocorrência de roubo de carga na Delegacia de Polícia de Paulicéia, área que supostamente teria acontecido a abordagem e roubo de carga, e que havia carregado carga na cidade de Jundiaí-SP, com destino a Santa Rita do Pardo-MS.

Agentes da Unidades Especializadas foram acionados para comparecerem na cidade de Paulicéia, visto que havia um motorista naquela unidade policial comunicado ter sido vítima de roubo de carga. O homem alegava que na noite de ontem (9), por volta das 21h00min, estava vindo com seu caminhão trator, acoplado na carreta, carregada com 32 toneladas de adubo, pela BR 158, no município de Paulicéia/SP, com destino a Santa Rita do Pardo/MS, onde iria descarregar a carga, quando nas proximidades da ponte da divisa entre os Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, parou seu caminhão pois ele “perdeu força”, certamente por “sabotagem”.

Disse ainda, que desceu do caminhão para ver o que tinha ocorrido e então teria sido foi abordado um indivíduo desconhecido, o qual lhe colocou um capuz e o obrigou a entrar em um carro com outros homens, cujas características não soube declinar.

Em continuidade, também teria narrado que ficou rodando com esses homens, desde o momento da abordagem até a manhã de hoje, todo tempo encapuzado, quando então foi solto nas proximidades de uma vila, chamada “Toca da Raposa”, distante uns cinco quilômetros do perímetro urbano de Brasilândia-MS, onde havia conseguido uma carona e se dirigido até a Delegacia de Polícia daquela cidade a fim de registrar os fatos, e depois foi levado para Delegacia de Polícia de Paulicéia.

O crime começou a ser desvendado após verificação do suposto trajeto que o motorista alegou ter feito, e do trabalho de análise de inteligência realizado pelos agentes da Unidades Especializadas, que mostrou contradição na história narrada pelo, até então, pessoa vítima de roubo de carga. Momento, que acabou confessando que o crime de roubo não havia ocorrido. Disse, ainda, que havia se apropriado da carga de fertilizantes e vendeu a carreta e carga pelo valor de R$ 25.000,00 a um indivíduo desconhecido, que havia conhecido em Cubatão. Alegou que ainda não tinha recebido o dinheiro, mas que mesmo assim, deixou a carreta com a carga em um loteamento no município de Araçatuba, desacoplado do caminhão trator, a fim de que alguém viesse buscá-la. Nada soube dizer acerca do destino da carga de fertilizantes.

O suspeito foi atuado em flagrante pelos crimes de Associação Criminosa, Estelionato, Apropriação Indébita qualificada e Comunicação Falsa de Crime. Foi ainda, representado para decretação da prisão preventiva, que será analisada durante Audiência de Custódia.