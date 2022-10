Prefeitura de Adamantina apresenta proposta orçamentária para 2023

No último final de semana, o prefeito Márcio Cardim, a secretária de desenvolvimento econômico Luciana Pereira e o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, estiveram na Feira do Empreendedor em São Paulo.

Na oportunidade, 60 empresários de Adamantina e região em uma parceria da Prefeitura de Adamantina com o Sebrae participaram da ação.

De acordo com a proprietária da Pérola Esmalteria, Erica da Silva Galindo, essa foi a primeira vez que participou da feira.

“É um evento que vem somar muito para o desenvolvimento do empreendedor. Fomos em busca de novas formas de gerir a empresa, de como lidar com divulgação, com prestadores de serviços, números, etc. Vale muito a pena estar em um evento como este”, afirma.

Segundo ela, o foco na participação estava na área de divulgação e acompanhamento das redes sociais. “O que eles ofereceram nos proporcionou uma nova forma de enxergar este tema tão importante nos dias de hoje. Sem contar com todo o apoio oferecido pelo Sebrae Adamantina”, assegura.

Para a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, a participação foi valiosa, pois foi possível ter acesso a novas ideias para o desenvolvimento de projetos que poderão ser implementados em nosso município.

“A visita nos deu a oportunidade de obter novos conhecimentos e ter acesso a novas oportunidades com foco na geração de emprego e renda. Fizemos networking, o que é muito importante e convites para as pessoas que estiveram na feira possam vir a Adamantina para conhecer as potencialidades da cidade, pois algumas iniciativas poderão ser reproduzidas em nível local”, assegura.