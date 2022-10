UniFAI abre Semana de Informática 2022 nesta segunda, 10

A XXVI Semana de Informática do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro, e será realizada no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II. Também será transmitida on-line através dos canais YouTube e Facebook da Instituição.

Serão oferecidas quatro palestras relacionadas à área de Tecnologia da Informação (TI), ainda, a comunidade local e regional, profissionais da área, discentes e docentes da UniFAI, bem como, alunos de escolas técnicas e Ensino Médio estão convidados.

Trata-se de uma grande oportunidade para os alunos e profissionais da área conhecerem novas tecnologias por meio das experiências dos palestrantes com formação qualificada e experiência de Mercado.

Ainda, todas as palestras serão realizadas no Auditório Miguel Reale.

Programação

Dia 10, segunda-feira, às 19h30: palestra intitulada “Robótica sistemas embarcados utilizando Arduino, ESP32 e ESP32 CAM”, a ser ministrada pelo Prof. Esp. Paulo Sergio Pereira Pinto – Técnico em Eletrônica CTI. Às 21 horas haverá a palestra “Fundamentos NoSQL”, com a presença do Prof. Henrique Duarte Borges Louro.

No dia 11, terça-feira, às 19h30: “Inteligência Artificial: Um Link entre Teoria e Prática”, que vai tratar das técnicas clássicas de IA. O convidado especial é o Prof. Marcello Victor de Almeida Borges.

Brindes e Certificados

No final das palestras realizadas, serão sorteados brindes, bem como, será oferecido um coffee break para todos os presentes. Ainda, quem estiver presente nas atividades, também, receberá “certificado de participação”.

Egressos de Tecnologia da Informação (TI)

O profissional formado em Análise de Sistemas e Ciência da Computação, também, pode atuar no projeto e desenvolvimento de softwares para qualquer plataforma, ou seja, softwares tradicionais, para internet (websites), mobile para dispositivos móveis, e embarcados para equipamentos e máquinas.

Pode, ainda, atuar como gestor na área de Tecnologia da Informação (TI), processamento de dados, redes de computadores, inteligência artificial, ciência de dados, banco de dados, entre outras.

Além disso, há muitos dos egressos que escolhem atuar no Ensino Técnico, Superior e Pesquisa, desta forma, pode-se afirmar que a UniFAI qualifica um profissional completo para a área de TI.

Mercado de Trabalho

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), o mercado de trabalho para o profissional de TI sempre esteve, está e sempre estará aquecido. Ao contrário de outras áreas, por exemplo, nesta pandemia o setor de TI foi um dos que mais cresceu.

O mundo está cada vez mais dependente de tecnologia, os softwares estão presentes em quase tudo. O déficit de profissionais qualificados de TI pode ultrapassar meio milhão até 2025, de acordo com estudo realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom).

Remuneração

Com base no relacionamento que temos com os egressos do curso, percebe-se que o profissional de TI está e é cada vez mais valorizado.

Os dados a seguir foram obtidos através de experiências trocadas com os egressos do curso que estão no mercado de trabalho aqui no interior e em grandes centros:

Profissional Iniciante: Salários entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil;

Com três anos de experiência ou mais: Salários podem ultrapassar R$ 10 mil;

Profissionais qualificados e/ou com muitos anos de experiência: Salários acima de R$ 20 mil.

Infraestrutura na UniFAI

As aulas dos cursos de TI da UniFAI são presenciais e ministradas no Câmpus II, também, estão disponibilizados quatro laboratórios de informática equipados com máquinas de última geração, ainda, exclusivos para o curso.

Existem outros cinco laboratórios de informática no Câmpus II destinados para outros cursos, entretanto, estão à disposição dos cursos de TI, isso é, caso sejam necessários à utilização deles.

Todas as salas de aula e laboratórios estão equipadas com ar-condicionado, equipamento de projeção, lousa e carteiras confortáveis.

Histórico e diferencial do curso

O maior diferencial dos cursos de TI é a tradição e o quadro de professores com titulação de mestrado e doutorado, ainda, altamente capacitados e com vasta experiência no mercado de trabalho.

O curso iniciou suas atividades em 1999, diplomando em 2002 a primeira turma, assim, são mais de duas décadas de atuação na área acadêmica, bem como, mais de 350 diplomados para atuação como profissionais de TI qualificados para o mercado de trabalho.

A matriz curricular está em constante atualização para atender a demanda pontual do mercado de trabalho.

As aulas das disciplinas específicas são 90% práticas. Os professores colocam em prática, experiências profissionais de atuação no mercado, bem como, sintonizadas com a teoria, desta forma, o diplomado nos cursos, estarão capacitados para atuação no Mercado e com experiência.

Pela tradição na formação acadêmica, a coordenação do curso é procurada com frequência para indicação de profissionais, além disso, existem parcerias com empresas de desenvolvimento da região e grandes centros que oferecem programas de incentivo e capacitação.

Tais parcerias possibilitam aos discentes que estão cursando TI, possibilidade de empregabilidade, ou seja, até mesmo antes da conclusão no curso.