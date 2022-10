Com veto derrubado por unanimidade, Projeto Médico Adamantinense volta para promulgação do Executivo

Estão abertas, até o dia 20, as inscrições gratuitas para o Vestibular 2023 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) destinadas a 34 cursos de graduação. As provas serão aplicadas no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000) no domingo 23 de outubro, às 9 horas.

As inscrições podem ser feitas em www.unifai.com.br/vestibular ou na secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730). Cinco por cento das vagas de cada curso serão reservadas a pessoas com necessidades especiais.

Com duração de quatro horas, as provas serão de conhecimentos gerais e redação. O edital recomenda aos candidatos o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca.

Prova

Valendo 60 pontos, a prova de conhecimentos gerais será composta por 60 questões de múltipla escolha, sendo nove de Língua Portuguesa, seis de Língua Inglesa, nove de Matemática, seis de Física, nove de Biologia, nove de Química, seis de História e seis de Geografia. A redação valerá 20 pontos.

A cédula de identidade e o comprovante de inscrição são documentos obrigatórios para a identificação do candidato e para o ingresso na sala de provas. O candidato também deve portar caneta azul ou preta, borracha e lápis preto nº 2 e deverá se apresentar com no mínimo 30 minutos de antecedência do horário fixado, dirigindo-se imediatamente à sala de prova.

Candidatos com deficiência ou condição especial de saúde que estejam impedidos de prestar exames com os demais deverão requerer com antecedência, à Pró-Reitoria de Ensino, condições especiais junto com laudo médico comprobatório.

Cursos

Há vagas para os bacharelados em Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Serviço Social.

As licenciaturas com vagas abertas para o ano letivo de 2023 são Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia e Química.

Já os cursos tecnológicos são de Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Matrícula

A convocação para a matrícula será realizada conforme a classificação e se tornará pública no site da UniFAI em 31 de outubro.

O período de matrículas ocorrerá nos dias 3, 4 e 7 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 17 horas na secretaria do Câmpus I. Já para os candidatos chamados na lista de espera, a matrícula será realizada no dia 8 de novembro.

Mais informações sobre as vagas disponíveis para cada curso e o conteúdo programático da prova podem ser obtidas no Edital 17/2022.