Acidente entre picape e caminhão mata homem de 53 anos

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (06), na Rodovia SP-425 Assis Chateaubriand, trevo de acesso a Parapuã, envolvendo dois veículos sendo um caminhão de bebidas e um veículo Tracker Chevrolet com placas de Osvaldo Cruz.

Segundo apurado no local o veículo Tracker seguia sentido Martinópolis a Rinópolis, quando no km 372, no trevo de acesso ao município de Parapuã a condutora de 49 anos, invadiu a pista quando o caminhão de bebidas que seguia no mesmo sentido colidiu transversalmente causando o acidente.

A condutora do Tracker recusou atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiro permanecendo no local, já o motorista e o ajudante do caminhão nada sofreram.