Thiago e Graciano divulgam segundo EP de “Onda de Amor”

No começo de setembro, Thiago & Graciano disponibilizaram o primeiro compilado do projeto “Onda de Amor”, que trouxe as parcerias com Tierry (“Terceiro Sofrendo”) e Grupo Sem Abuso (“Ela Não é Fake”). A dupla já havia soltado as colaborações com Daniel Caon (“MiMiMi”) e Lucca e Mateus (“Acostamento”). Ao todo, são mais de 15 milhões de views no audiovisual apenas no YouTube. No próximo dia 06 de outubro, o EP 2, com mais seis faixas inéditas, poderá ser conferido em todas as plataformas de áudio às 21h. Os clipes serão disponibilizados no YouTube da dupla sempre às sextas, a partir de 12h, começando amanhã (07/10) pela faixa-foco “Dois Ex”.

“Esse projeto é muito diferente de tudo que já vimos e fizemos, porque gravamos em um barco ancorado no mar, num visual incrível e uma vibe melhor ainda. Ver os resultados de visualizações e plays é muito gratificante pois nos confirma que estamos no caminho certo” afirma Thiago.

“E ter grandes nomes da música participando conosco desse projeto foi muito especial pra gente. Só temos a agradecer. Esperamos que vocês gostem desse novo EP, assim como nós!” completa Graciano.

As outras cinco faixas que compõe este segundo compilado são “Arrastão de Sentimento”, “Coração Cansado”, “Imagina Se Eu”, “Vira Essa Boca pra Cá” e “Esse Crime Compensa”.

Os sertanejos preparam mais lançamentos do projeto “Onda de Amor” nos próximos meses, fiquem ligados!