Motorista de caminhão sai ileso após veículo ficar destruído em acidente no interior de São Paulo

Um caminhão carregado com material reciclável tombou na manhã desta sexta-feira (7) na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília.

O acidente aconteceu na alça de acesso no sentido do Campus Universitário ao Hospital das Clínicas (HC), logo depois da base da Polícia Militar Rodoviária (PMR) – próximo ao local onde um caminhão carregado com cebolas também tombou, na semana passada.

Segundo o chapa, ele e o motorista seguiam do estado do Mato Grosso para Santa Catarina. Eles fariam uma última entrega antes de retornar para casa, em Tubarão/SC.

“Saímos do posto às 6h (aqui de Marília, para seguir viagem). A curva é bem fechada, a carga correu e o caminhão caiu. Foi muito rápido. Quando eu vi, já estava no chão. O motorista teve alguns arranhões”, conta o chapa Luís Henrique.

O motorista foi socorrido ao Hospital das Clínicas de Marília, com ferimentos leves.

Por conta do acidente, o trânsito está impedido para quem segue no sentido da rodovia Rachid Rayes para a zona Norte de Marília. É preciso desviar pela próxima entrada.