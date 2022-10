CIC UniFAI 2022: ProPPG abre inscrições para minicursos na segunda, 10

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre a partir das 15 horas desta segunda-feira, 10, as inscrições gratuitas para os minicursos dos Congressos Científicos da Instituição (CIC UniFAI 2022), evento marcado para acontecer entre os dias 24 e 27 de outubro, no Câmpus II.

Ao todo, nove minicursos serão oferecidos durante o CIC UniFAI 2022. As vagas serão limitadas e preenchidas por ordem de inscrição no hotsite www.fai.com.br/cic2022.

Essa é mais uma opção dentro da programação do CIC, que também contará com as apresentações orais e de pôsteres e as palestras divididas pelos temas das áreas das Ciências Exatas e Agrárias, das Ciências Biológicas e da Saúde, e das Ciências Humanas.

Os minicursos

Com o tema “Calculadora HP 12C – Passos Iniciais”, o Prof. Dr. Everton Verga falará sobre a calculadora HP 12C, que é uma ferramenta facilitadora nas operações rotineiras usuais como cálculo da taxa de financiamento, período de pagamentos e taxa de retorno. Ele também abordará os índices essenciais para as atividades do administrador e profissionais da Contabilidade. Esse minicurso, com apenas 20 vagas, será no dia 25, terça-feira, das 19h30 às 22 horas, no Laboratório Informática do Bloco III do Câmpus II.

Também no dia 25, das 19h30 às 22 horas, Guilherme Aparecido Soares da Silva desenvolverá o assunto “Inovar para Empreender”. Nesse minicurso, o palestrante pretende discutir sobre a importância e a necessidade da inovação para se tornar um empreendedor de sucesso, buscando soluções para problemas existentes e gerando oportunidades de negócios. São 100 vagas e o local reservado é a Sala 5 do Bloco III.

No minicurso “Muito Além das Fake News”, a ser ministrado pelo Prof. Dr. Estêvão Zilioli, os participantes vão conhecer os diversos tipos de desinformação presentes no dia a dia e estimular a leitura reflexiva das mídias, praticando técnicas usadas pelas agências de checagem. O encontro, com 45 vagas, será no Laboratório de Informática 5, no Bloco II, a partir das 19h30 do dia 25 de outubro.

Já o minicurso “De Atenas à Sociedade 4.0: O Direito e suas Perspectivas” será dividido em duas partes. Na primeira, com a presença do Prof. Dr. Geraldo Balestriero no Miniauditório do Bloco V a partir das 19h30 do dia 25, será abordado o nascimento da Democracia e do Direito em Atenas, destacando o significado da democracia e a importância do teatro na formação do homem ateniense e a evolução do teatro dos festivais dedicados a Dionísio até seu colapso. Será realizada também a análise do que herdamos acerca do teatro ateniense sobre a Democracia e o Direito. Se inscreve também na parte II desse minicurso. O número de vagas é 90.

Na segunda parte, sob coordenação do Prof. Dr. José Eduardo Lourencini no mesmo local, mas a partir das 19h30 do dia 27, quinta-feira, serão abordados os aspectos que fundamentam a chamada Sociedade 4.0 e o surgimento do Direito Digital, bem como sua aplicação nos mais variados ramos do Direito. Para tanto, serão tratados seus aspectos constitucionais, o Marco Civil da Internet, os Crimes Digitais, Smart Contratcs, Marketplace e Startups, e, por fim, os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O número de vagas também é 90.

No dia 26, quarta-feira, o Prof. Dr. Alexandre Ponce de Oliveira trará o “Processo de Produção Cervejeira e seus Aspectos Sensoriais”. A ideia é mostrar o processo produtivo da cerveja, descrever alguns estilos e as possibilidades de uso de maltes, lúpulos e adjuntos que influenciam no aroma e sabor presentes na cerveja. Os participantes provarão diferentes estilos de cerveja para verificar determinadas características sensoriais e tentar identificar se o produto avaliado possui atributos peculiares ao seu estilo. As inscrições são limitadas a 30 pessoas, no Laboratório de Habilidades I do Bloco V.

Nos dias 26 e 27, das 19h30 às 22 horas, o fotógrafo Bruno Providelo ministrará um minicurso de “Fotografia”. Neste minicurso o participante aprenderá a extrair o máximo da câmera do seu celular melhorando muito a qualidade de suas fotos. Serão abordados conceitos como Fotometria, Foco e Nitidez, ISO, Balanço de Branco, Composição, Aplicativos para edição e outros. Todos esses assuntos da Fotografia voltados especificamente para fotografia com celular. Estão previstas 30 vagas por dia e as aulas serão na Sala 5 do Bloco III.

“Sutura Básica” é o tema do minicurso marcado também para os dias 26 e 27, a partir das 19h30, no Laboratório de Habilidades II do Bloco V. Nele, o Prof. Esp. Valdecir Guimarães e o Prof. Dr. Alexandre Wolf vão ensinar os alunos a manipularem o material básico para realizar suturas. A proposta é conhecer as diferenças teóricas e a práticas de alguns tipos de sutura como o ponto simples separado, ponto simples contínuo ou chuleio e o ponto donatti ou U vertical separado. Serão 20 vagas por dia.

Quem se interessa na “Atualização em Limpeza e Hidratação de Pele” poderá se inscrever nesse minicurso, previsto para os dias 26 e 27, também a partir das 19h30, no Laboratório de Estética Facial e Corporal do Bloco IV. Esse minicurso objetiva atualizar os futuros profissionais que possuem como uma das áreas de atuação o ramo da estética (tecnólogos em estética e cosmética, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiro, fisioterapeutas e biólogos) no atendimento às disfunções estéticas faciais que necessitam de limpeza e hidratação de pele. Neste contexto, o minicurso se propõe a desenvolver competências e habilidades sobre protocolos de limpeza de pele. Ele será ministrado pelo Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha e pela Prof.ª Esp. Tamiris Helena Boton para 30 pessoas por dia.

Mais informações podem ser acessadas no hotsite www.fai.com.br/cic2022.