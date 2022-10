ARTIGO: Província, Circo e Mentes Medíocres…

“Penso que 50 milhões de pessoas que votaram no candidato que riu das pessoas sem ar, riu dos números de suicídio, xinga jornalistas mulheres, ataca a imprensa, não comprou vacinas; disse não ser coveiro, isso não é voto envergonhado, isso é ser cúmplice do horror”. (Ana Fontes)

“No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, pichado no muro… Você vai saber de mim.” (Chico Buarque)

Às vítimas da PANDEMIA (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Mais uma vez, o COISO conseguiu maioria de VOTOS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, foram mais de 13 mil mentes medíocres VOTANDO deste DESGOVERNO BOZZONARO…

Lamentável tal ESCOLHA, com certeza, tais ELEITORES/AS não tiveram nenhum FAMILIAR, AMIGO/A ou até mesmo CONEHCIDO que partiram para o outro lado por causa do NÃO COMPROMETIMENTO do COISO com as VACINAS…

Portanto, acredito que daqui pra frente NÃO SE PODE ESPERAR mais nada de nada desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda bem que mais de 4 MIL PROVINCIANOS/AS votaram na PAZ e no DESENVOLVIMENTO deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Assim, a outra ESCOLHA quando ao COISO com suas MENTES MEDÍOCRES que gostam de seguir o BERRANTE/BUZINAS em suas CARRETAS e MOTOCIATAS, ficaram do lado do ATRASO TOTAL em áreas prioritárias para o PAÍS em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL….

Ah! E aqueles que se dizem EVANGÉLICOS, esses sim foram de LASCAR mesmo, com certeza desconhecem os valores da FÉ CRISTÃ e assim por diante…

Mas, NADA COMO DIA DEPOIS DO OUTRO, ainda mais neste CENÁRIO PROVINCIANO, considerando que deste lado, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Outra coisa (sic) deste COISO, se tiverem alguma colocação quanto ao ARTIGO, escrevam as suas considerações em DEFESA deste DESGOVERNO BOZZONARO, todavia, terão que ASSINAR O TEXTO e tudo mais, pois, se ESCONDER ATRÁS DE UM VOTO é pra continuar sendo sempre uma MENTE MEDÍOCRE…

Além do mais e com muito menos, o tal que é apoiado pelo COISO para GOVERNADOR, também, levou a maioria dos votos dos/as PROVINCIANOS/AS, tal qual aquele ASTRONAUTA DE ARAQUE e acabou com as áreas da PESQUISA ACADÊMICA com o desmonte das AGÊNCIAS de FOMETNO, tais como: CAPES e CNPq…

Então ELEITOR/A do COISO, você está apostando no RETROCESSO GERAL das CONQUISTAS efetivadas em nome do SOCIAL, da EDUCAÇÃO e da SAÚDE…

Mas, como sempre, CADA CABEÇA UMA SENTENÇA, ainda mais com tantas MENTES MEDÍOCRES espalhadas no interior do estado paulista e em outros cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Estava esquecendo, usei a palavra CIRCO no título deste artigo OPINATIVO, todavia, fica para uma outra oportunidade a REFLEXÃO CRÍTICA sobre este CENÁRIO PROVINCIANO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mal: barbosa.sebar@gmail.com