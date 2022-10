Idoso de 62 anos morre carbonizado em acidente entre carretas no interior de SP

Uma idosa de 92 anos morreu em um acidente com um ônibus do transporte coletivo, na região central de Bauru (SP), na manhã desta quinta-feira (6).

O acidente aconteceu na quadra seis da Rua Gerson França, próximo ao cruzamento com a Rua 15 de Novembro. De acordo com o motorista do ônibus, Maria da P. Barbosa Grassi teria caído no asfalto ao descer do veículo.

Ainda de acordo com informações da ocorrência, a roda de trás do ônibus passou sobre as pernas da idosa, que morreu em seguida, antes de ser socorrida. O Samu foi até o local e constatou o óbito.

Segundo as testemunhas, Maria era conhecida nessa linha de transporte coletivo. Ela costumava embarcar na Avenida Rodrigues Alves e descia na Praça das Cerejeiras. No entanto, nesta manhã desembarcou em um local diferente.

As testemunhas disseram que ela ficou presa em uma das portas do veículo, porém as causas do acidente ainda serão investigadas.