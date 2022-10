Em construção acelerada no Pioneiros, pista de Hóquei começa tomar forma

Evento extensionista segue até esta quinta-feira, 6, com a recepção de estudantes de 25 cidades da região

Com a campanha: “Vire o Jogo, Acerte o Alvo”, a programação da XIV Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) segue até esta quinta-feira, 6, no Câmpus II, recepcionando estudantes de 25 cidades da região.

Organizadora do evento, a Pró-reitoria de Extensão (ProExt) transformou o câmpus II em parque de diversões, com touro mecânico, tiro ao alvo, tobogã e cama elástica, além da exposição dos 34 cursos de graduação nas salas de aulas do bloco I e laboratórios dos blocos III e V, bem como as visitas às clínicas de veterinária (Câmpus II), de fisioterapia e academia (Câmpus III).

A possibilidade do contato com o universo acadêmico, por meio dos docentes, estudantes dos cursos de graduação e a apresentação da infraestrutura institucional, possibilita ao concluinte do ensino médio o solucionamento de dúvidas quanto à escolha da profissão, as habilidades exigidas, a situação no mercado de trabalho e o futuro profissional.

Licenciaturas presentes

Em sua maioria com estandes no auditório Miguel Reale, com exceção de Ciências Biológicas e Educação Física, os cursos de licenciatura em Matemática, Química, Pedagogia, Geografia e História apresentam materiais pedagógicos ao público.

Na exposição, o curso de Química conta com uma câmara ultravioleta para mostrar efeitos de luminescência em materiais, um microscópio para mostrar a parte de Microbiologia abordada no curso, com células em mitose. “Temos um gerador de Van de Graaff para mostrar a parte de Física com eletricidade estática e um agitador magnético”, explica o Prof. Me. João Paulo Gelamos, coordenador de Extensão da Área de Exatas e Agrárias da UniFAI.

A Matemática demonstra também sua aplicação em outras áreas, como a física e tecnologia, por meio dos jogos eletrônicos.

“A gente tem colocado uma porção de materiais pedagógicos para que eles consigam visualizar que o curso oferece informação suficiente para que o aluno tenha a possibilidade de quando for atuar em sala de aula, evidenciar toda a abstração da matemática”, diz a Prof.ª Ma. Simone Leite Andrade, coordenadora do curso de Matemática e coordenadora pedagógica da instituição.

A professora adianta que o curso oferece possibilidades de atuação para além da sala de aula e ressalta que há demanda para o profissional de matemática no mercado de trabalho.

“A gente tem recebido contato de diversas instituições, principalmente as escolares, pedindo indicação de alunos. Há uma carência de profissionais na área de matemática para atuação em sala de aula. Mas esse profissional também pode atuar no mercado financeiro e na área de tecnologia, pois tem uma percepção lógica e um raciocínio rápido muito aguçado”, aponta.

Bolsas de estudos

Na UniFAI há bolsas de estudos para as licenciaturas, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa Residência Pedagógica (PRP). O PIBID é destinado para os anos iniciais dos cursos de licenciatura e o PRP para os anos finais do curso.

“O estudante de graduação desenvolve projetos nas escolas de educação básica orientados por um professor da instituição de ensino superior e um professor da escola de educação básica e recebe uma bolsa de R$400 para desenvolver esses projetos. Isso fortalece a formação desses alunos quando vão atuar em sala de aula, pois já vivenciaram uma experiência a mais além do estágio supervisionado”, afirma.

Vestibular

As licenciaturas com vagas abertas para o ano letivo de 2023 são Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia e Química.

Estão abertas, até o dia 20 de outubro, as inscrições gratuitas para o Vestibular 2023 da UniFAI destinadas a 34 cursos de graduação. As provas serão aplicadas no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000) no domingo 23 de outubro, às 9 horas.

As inscrições podem ser feitas em www.unifai.com.br/vestibular ou na secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).