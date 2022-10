Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae levam comerciantes a Feira do Empreendedor

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, levará comerciantes para participarem da Feira do Empreendedor que acontece de 07 a 11 de outubro no São Paulo Expo. Ao todo, estarão no evento 60 empresários de Adamantina e região.

O objetivo é permitir que os participantes tenham acesso ao networking, conheçam novas tecnologias e tragam para Adamantina com o objetivo de fomentar o seu negócio.

De acordo com o site da feira, estarão presentes mais de 500 expositores e a expectativa é que passem pelo local cerca de 120 mil visitantes.

Entre os espaços que levaram conhecimento aos participantes está o Sebrae Delas, que é uma sala voltada a uma programação para o público feminino levando mentorias para que elas estejam à frente de negócios.

De acordo com a secretaria de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, essa é uma oportunidade única.

“Os nossos comerciantes poderão ter acesso a novas tecnologias, palestras, talk shows e salas de capacitação”, afirma.

Giovana Ganacin Zanini, publicitária, estará pela primeira vez no evento. Ela afirma que começou a trabalhar de maneira autônoma e vai para a feira, porque tem o desejo de obter conhecimentos relacionados ao empreendedorismo para alavancar a empresa.

“Espero usufruir ao máximo o conhecimento a respeito de empreendedorismo para poder aplicar ao dia a dia no meu negócio”, assegura.