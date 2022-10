Na sessão de hoje, vereadores mantêm ou derrubam veto do prefeito ao Projeto Médico Adamantinense

Na pauta da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal, marcada para ser realizada na noite de hoje (quarta-feira, 5), consta a apreciação no plenário do Veto Integral assinado pelo prefeito Márcio Cardim (nº 01/2022) ao Projeto de Leide autoria dos vereadores Alcio Ikeda Jr e Paulo Cervelheira (nº 23/2022) que cria o Programa Médico Adamantinense.

No momento da votação, os vereadores deverão se posicionarem se ficarão a favor de manter ou de derrubar o veto.

O PL recebeu a aprovação unânime dos nove legisladores quando na sessão ocorrida no dia 15 de agosto. Em seguida foi encaminhado ao Executivo para análise e suposta sanção da Lei, o que não aconteceu.

No Parecer Jurídico n° 121/2022 a Procuradoria Geral do Município afirma que a competência para a propositura da matéria em discussão é de exclusividade do Poder Executivo, porque impacta negativamente no orçamento do Município, afronta o disposto no inciso VIl do artigo 74 da Lei Orgânica do Município e os princípios constitucionais da igualdade e do interesse público o que a toma inconstitucional.

Já os autores do PL contestam tal embasamento e asseguram não haver lei efetiva que proíba os vereadores de gerarem despesas aos cofres municipais, inclusive citam a Constituição Federal.

Seguido o tramite regimental da Câmara de Adamantina, o veto será levado hoje ao plenário para discussão e votação dos legisladores, podendo ser mantido ou rejeitado por maioria simples (5 votos a 4). Caso haja empate durante a votação, caberá ao presidente e coautor Paulo Cervelheira dar o ‘voto de minerva’.

Se a maioria optar pela manutenção do veto, o PL é arquivado. Mas se for derrubado, o Projeto será enviado novamente ao prefeito para que seja promulgado como nova Lei Municipal.