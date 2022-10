Prefeitura de Adamantina concederá reajuste no Vale-Alimentação

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro, a Prefeitura de Adamantina concederá o reajuste de um real por dia no Vale- Alimentação. Sendo assim, o valor do ticket passará de R$ 18,00 para R$ 19,00.

Até o mês de outubro, era pago aproximadamente R$ 414,00 por 23 dias de trabalho. A partir de novembro, o valor creditado será de R$ 437,00 por 23 dias de trabalho, o que resulta em um aumento de 23,00 reais por mês.

Esse é o segundo reajuste concedido aos funcionários públicos no ano de 2022. No dia 1º de abril de abril de 2022, o valor saltou de R$ 16,00 para R$ 18,00 por dia. Está previsto ainda conceder o abono natalino.

De acordo com o chefe de gabinete, Gustavo Taniguchi Rufino, foi realizado um estudo financeiro possibilitando o incremento no vale alimentação. “Já a partir do mês de outubro, incrementaremos o valor de um real por dia trabalhado. Para este ano, os funcionários ainda terão o abono natalino. Para 2023, já está prevista uma nova revisão”, assegura.