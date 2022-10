LE PETIT vai completar um ano em Adamantina

A Zambianqui Ambiental presta para Adamantina e toda a região os serviços relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho, para as novas obrigatoriedades do e-Social.

Dentro dos serviços, estão o monitoramento da saúde do trabalhador; comunicações de acidentes de trabalho; condições de ambientes de trabalho; programas de gerenciamento de riscos; programa de saúde médica e saúde ocupacional; laudos técnicos de condições ambientais de trabalho e outros que variam de acordo com o ramo de atuação das empresas atendidas.

A empresa conta com o profissionalismo e experiência dos engenheiros Renan Pereira Zambianqui (Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho), Rodrigo Batista Lopes (Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho) e Lucas Martins (Técnico em Segurança do Trabalho).

Outros serviços ligados ao meio ambiente, geologia, agronomia e outros também são prestados pela empresa que conta com escritórios em Flórida Paulista e Adamantina Av. Ademar de Barros, 120 / 7° Andar Sala 701. Telefones: (18) 99671-0570 – Renan ou (18) 99752-5199 – Rodrigo.