Adamantina inicia imunização contra COVID-19 de crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades

A Prefeitura de Adamantina deu início a imunização contra COVID-19 de crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades. O município recebeu 700 doses da vacina. Adamantina tem 342 crianças com três anos e 343 crianças com quatro anos. O imunizante já está disponível em todas as unidades básicas de saúde.

A aplicação da vacina também prossegue para a mesma faixa etária em crianças que tem comorbidades e deficiências.

A dose adicional em adolescentes que têm entre 12 e 17 anos também prossegue bem como a 2ª dose de reforço para as pessoas que tem 30 anos ou mais e receberam a 1ª dose de reforço há mais de 120 dias.