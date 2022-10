Jovem de 18 anos perde a vida em Adamantina

Uma jovem de 18 anos de idade perdeu a vida na tarde deste domingo (2) em Adamantina.

As informações apuradas pelo jornalismo Adamantina Net, são de que ela teria caído do pontilhão localizado na Rua Osvaldo Cruz, próximo do Posto de Bombeiros por volta das 14h.

As unidades de resgate foram acionadas e socorreram a vítima com parada cardiorrespiratória para o Pronto Socorro de Adamantina onde infelizmente ela foi atendida, mas não resistiu e acabou tendo o óbito constatado pela equipe médica.



Seu corpo está sendo velado em Lucélia e será sepultado ainda na manhã de hoje (3).

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – “CVV”



O CVV — Centro de Valorização da Vida, Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O telefone do CVV é o 188.