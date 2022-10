Hélio Santos foi candidato a deputado de Adamantina que obteve mais votos

Adamantina teve quatro candidatos moradores da cidade, a deputados estaduais. Hélio Malheiros (UNIÃO BRASIL) foi o mais votado entre os candidatos à Assembleia Legislativa, em Adamantina, com 2.073 votos (11,46%) na cidade. Na apuração final, obteve 3.722 em todo o Estado de São Paulo.

Em segundo, entre os candidatos a deputado estadual moradores na cidade, o professor Hélio Santos (PP) teve 1.705 votos (9,43%). No Estado de São Paulo, a apuração final contabiliza 4.525 votos ao candidato adamantinense. Entre os quatro candidatos adamantinenses, foi o mais votado, no resultado final da apuração estadual.

Em terceiro, entre os candidatos moradores na cidade, à Assembleia Legislativa, Marcos Lama (MDB) obteve 549 votos em Adamantina (3,04%). No Estado de São Paulo ele obteve 747 votos.

Márcio Barreto (PDT), também morador em Adamantina e candidato a deputado estadual, obteve 352 votos na cidade (1,95%). No Estado de São Paulo o candidato obteve 735 votos.

Dois nomes com forte campanha em Adamantina.

Outros dois nomes, com forte mobilização de campanha na cidade de Adamantina, também não conseguiram se eleger. Guilherme Piai, de Presidente Prudente (Republicanos), teve 2.477 votos (13,63%) em Adamantina. No Estado de São Paulo fez 63.190 votos.

Vinicius Marchese (PSD), presidente licenciado do Crea/SP, foi o segundo mais votado em Adamantina, entre os candidatos a deputado federal, com 1.247 votos (6,86%). No Estado de São Paulo ele obteve 45.933 votos.

Com informações do SigaMais