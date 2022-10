Dois mortos e quatro feridos em acidente

Uma colisão transversal resultou em duas mortes e quatro pessoas feridas na Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), município de Martinópolis (SP), na noite de sábado, dia 1. Faleceram no acidente duas pessoas de 74 e 89 anos idade que eram passageiras de um veículo Ford Ka, conduzido por uma vítima que sofreu ferimentos graves. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o registra de sinistro de trânsito com vítimas fatais aconteceu na altura do quilômetro 537, por volta das 21h20.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, durante desencadeamento da Operação Sufoco, a equipe foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito com vítimas e ao chegar no local, constataram que, por motivos a serem esclarecidos pela equipe de perícia da Polícia Técnico Cientifica, ocorreu uma colisão transversal entre um veículo Ford Ka, com quatro ocupantes e que teria saído de estrada rural, e um Hyundai HB20S, que transitava pela SP-284, no sentido Martinópolis a Rancharia.

Além das vítimas fatais e do condutor do Ford Ka que sofreu ferimentos graves, outras três pessoas ficaram feridas levemente, duas delas ocupantes do Hyundai HB20S. O condutor do veículo HB 20S fez o teste do etilômetro e o resultado foi em 0,00 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. O motorista do Ford Ka ficou impossibilitado de fazer o teste, em razão do seu estado de saúde.