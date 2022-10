Abertura da campanha Outubro Rosa 2022 ocorre nesta segunda-feira

Com o objetivo de organizar melhor o acesso e orientar aqueles que votam na EE Fleurides Cavallini Menechino, a Justiça Eleitoral por meio do Cartório da 157ª Zona Eleitoral de Adamantina informa que os eleitores serão divididos em duas entradas diferentes.

“Como a quantidade de eleitores é muito grande nesta escola, as seções precisaram ser instaladas nos dois blocos. Por este motivo vamos separar os acessos de acordo com as sessões eleitorais”, explicou a chefe do Cartório, Ariane Mazzo.

Atenção eleitores que votam mas seções 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16: a entrada deverá ser feita pelo portão da Avenida Rio Branco – defronte do Pronto Socorro/Santa Casa.

Atenção eleitores que votam nas seções 17, 67, 78, 87, 95, 104 e 109: a entrada será pelo portão da Rua Arno Kieffer.

“Então, é muito importante que antes de entrar na escola, o eleitor olhe seu título e confira em qual sessão vota, para assim se dirigir ao acesso correto, o que evitará perda de tempo e aglomeração desnecessária”, destacou Ariane.