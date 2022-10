Destinação de policiais militares para ficarem no Terminal Rodoviário é sugerida na Câmara

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre novo edital, com inscrições até a próxima segunda-feira, 3 de outubro, de seleção de docentes da rede básica para vagas remanescentes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A entrega da documentação ocorre por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível em unifai.com.br.

O supervisor é o professor da escola de educação básica com a responsabilidade de planejar, acompanhar e orientar os licenciandos nas atividades desenvolvidas na escola-campo.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Prof.ª Ma. Simone Leite Andrade, no edital nº 22/2022 se ampliou a participação para docentes que se enquadram nas categorias de contratação com estabilidade.

O docente selecionado para atuar na modalidade “professor supervisor” receberá bolsa mensal da CAPES no valor de R$765, concedida diretamente aos beneficiários.

A divulgação dos classificados ocorrerá dia 5 de outubro e a apresentação de recursos estará disponível dia 6. O resultado dos recursos, a classificação final e a convocação serão realizadas dia 7.

Vagas

As vagas para Professor Supervisor do PIBID/UniFAI 2022 serão distribuídas exclusivamente entre as escolas e áreas de conhecimento constantes no edital nº 22/2022 e dependerão da demanda dos alunos dos cursos de licenciatura da UniFAI.

Em Flórida Paulista, a vaga é para a área de Ciências Biológicas ou Educação Física nas escolas E.E. Dr. Pércio Gomes Gonzales e EMEF Octaviano José Corrêa.

Em Lucélia, há uma vaga para atuação nas escolas E.E. José Firpo, E. E. Prof. Carlos Umberto Carrara e EMEF Prof.ª Soledade Domingues Iglesias. A formação ou atuação deverá ser em Ciências Biológicas ou Educação Física.

Em Pacaembu, a vaga de professor supervisor do PRP é destinada à E.E. Prof. Joel Aguiar na área de Ciências Biológicas ou Educação Física.