Caminhão carregado com toras de eucalipto tomba em zona rural de Piratininga

Simone Mendes já tem data e local para se apresentar no primeiro festival de sua carreira solo. A cantora está confirmada no Caldas Country Festival, megaevento que reúne os maiores artistas da música brasileira, marcado para os dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas (GO).

A cantora segue no gênero sertanejo em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil e já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país, em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos. A RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, segue como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora, agora em fase solo.

Uma das artistas mais queridas do Brasil, Simone também se destaca nas redes sociais. No Instagram, figura no pódio das cantoras brasileiras com maior quantidade de seguidores (35,67 milhões de fãs). O sucesso se repete no TikTok, onde ela aparece entre as três cantoras mais seguidas do país (14,4 milhões). Simone ainda mantém perfis no YouTube (4,44 milhões de inscritos) e no Twitter (627,4 mil seguidores).

Além de Simone, já estão confirmados no Caldas Country Festival shows de Gusttavo Lima, Guilherme & Benuto, Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Matogrosso & Mathias, Pedro Sampaio, DENNIS, Gustavo Mioto, Harmonia do Samba, Sevenn, Mari Fernandez e Clayton & Romário.

O Caldas Country Festival ainda terá uma pré-festa em 11 de novembro, um verdadeiro esquenta para os dois dias de festa.