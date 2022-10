ARTIGO: Província, “meio milhão”, “cem mil” e mentes medíocres…

“Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um.” (Fernando Sabino)

Sérgio Barbosa (*)

Neste domingo, 2 de outubro, os/as PROVINCIANOS/AS, bem como, os/as eleitores/as deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, estão comprometidos com as tão esperadas ELEIÇÕES em tempo de DEMOCRACIA para escolherem seus CANDIDATOS/AS…

Entretanto, não se pode esquecer que em tempo de MENTES MEDÍOCRES, ou seja, aqueles/as que continuam seguindo o BERRANTE/BUZINAS nesta ou naquela CARRETA, também, nas tais MOTOCIATAS, estão sintonizados/as com as BRAVATAS do tal MITO DE ARAQUE…

Não se pode deixar de lado que na última eleição que escolheu o DITO CUJO, a comunidade PROVINCIANA outorgou quase 80% dos votos válidos para o BOZZONARO…

Se bem que EU AVISEI… ELLE NÃO… O COISO… mesmo assim, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA fez a sua escolha para um DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISA e ponto quase final…

No entanto, ACREDITO que este cenário um tanto quanto CAÓTICO em todas as áreas afins aos interesses da comunidade em nível nacional, a maioria dos/as PROVINCIANOS/AS deve dar respaldo, ainda, mais uma vez para BOZZONARO e sua cambada de MEDÍOCRES…

De tudo o que VOCÊ espera neste contexto plural com proposta singular, tudo pode ocorrer sem mais e com muito menos, haja vista que MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Também, aquele MEIO MILHÃO que foi embora daquele jeito com TREJEITOS disto e daquilo, agora, tem o tal CEM MIL que deve virar do avesso aquele outro lado, entretanto, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Deve-se considerar que o PODER continua legislando e sendo executado em nome do PODER pelo PODER com o PODER, isso ocorre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, nas esferas estadual e federal…

Além disto com mais aquilo, posso ATESTAR que a CARAPUÇA vai servir pra quem VESTIR, por isso, talvez aquilo, apenas a MINORIA DE SEMPRE vai conseguir superar o SENSO COMUM que predomina com as MENTES MEDÍOCRES desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Ah! O EDITOR deste SITE/PORTAL de notícias, não pode ser COBRADO pela OPINIÃO deste ARTICULISTA, portanto, se VOCÊ DISCORDA disto ou daquilo escrito neste artigo, FAÇA A SUA PARTE, ou seja, escreva a SUA OPINIÃO e envie a colaboração para o EDITOR, tenho quase certeza que será POSTADO/PUBLICADO em seguida…

Ainda, se ESCREVER agora, poderá ser postado/publicado nesta sexta ou no sábado, talvez, no domingo…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com