Padrasto mata enteado carbonizado; criminoso está foragido

Um jovem de 26 anos morreu após ter o corpo carbonizado pelo padrasto, na tarde desta terça-feira (27), no Jardim Maria Lúcia, região Norte de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações de uma testemunha ouvida pela reportagem do SBT Interior, o suspeito saiu de casa com um galão vazio e retornou com o acessório cheio de combustível. Ao questionar o homem sobre o que ele faria com o material, o criminoso teria respondido que “não era de sua conta”.

A testemunha continuou observando e questionou novamente sobre o que ele estava fazendo com o combustível, mas teria sido impedida de entrar na casa. Minutos depois, o homem saiu do imóvel. As chamas e muita fumaça começaram a se espalhar rapidamente, saindo por um dos quartos.

Os vizinhos se mobilizaram para apagar o fogo, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, mas Hiago Fiuza Maia não resistiu. Ainda de acordo com a reportagem do SBT Interior, os Bombeiros informaram que há indícios de que o rapaz tentou abrir janelas e portas, mas não conseguiu porque estavam trancados.

Testemunhas informaram que a relação entre padrasto e enteado era conturbada e marcada por brigas. O suspeito tem passagem pela polícia e também já teria agredido a mulher dele, mãe de Hiago.

Após o crime, o homem fugiu. O corpo de Hiago será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência por homicídio será registrado na Polícia Civil, que vai investigar o caso.