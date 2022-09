Candidato a deputado estadual Márcio Barreto intensifica campanha em Adamantina e região

Imagine uma fonte com muitas cores, sons e com jatos de água que interagem conforme o ritmo da música. Assim será a fonte que será instalada na Praça Élio Micheloni.

Essa implantação será feita com recursos destinados ao município pelo Governo do Estado de São Paulo, pois Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT).

Para a execução das obras na praça Élio Micheloni que contemplam a construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte é de R$ 615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais R$ 172.966,57 em recursos próprios.

Na primeira etapa, será executado o serviço de alvenaria, impermeabilização e revestimento dos tanques. Para posteriormente serem instalados os jatos da fonte.

A praça ainda vai ganhar paisagismo. De acordo com o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Thiago Benetão, será plantada grama resistente à sombra em razão das árvores do local e plantas de várias espécies. Será instalado ainda um sistema de irrigação destinado a manutenção do local.

“A praça Élio Micheloni é um dos cartões de visita da cidade, portanto vamos deixá-la do jeito que Adamantina merece, com vida, beleza e entretenimento, mas para isso contamos com a ajuda da população, vamos cuidar do que é nosso! Não danifique, não arranque as mudas e se vir alguém o fazendo, denuncie”, pede Benetão.

Banheiros

Ainda na Praça, a construção dos banheiros se aproxima da conclusão. Já foi executada 93% da obra e a expectativa é que de 30 a 60 dias ela seja entregue.

A construção dos banheiros contempla infraestrutura, superestrutura, cobertura, esquadrias, sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas e instalações elétricas, revestimentos para paredes e pisos e pintura.

Obras com recursos do MIT já executadas

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva. Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini. No local, foram investidos R$80 mil mais o montante de R$13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.

Projeto Turismo 2022

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu o lançamento do Projeto Turismo 2022. A ação conta com um vídeo institucional que apresenta os atrativos turísticos do município e, ainda, um aplicativo que está disponível gratuitamente nas lojas de app

O vídeo pode ser assistido e compartilhado. Ele está disponível na página da Prefeitura de Adamantina (@prefeitura.adamantina)