Secretaria de Educação está com período de matrículas e rematrículas aberto até sexta-feira (30)

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), inscreveu o “Programa de Produção Resiliente de Alimentos de Adamantina” para concorrer ao Prêmio Cidades Empreendedoras do Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

O projeto foi inscrito na modalidade municípios até 50 mil habitantes e concorre a um prêmio no valor de R$ 250 mil reais.

“O programa de produção resiliente de alimentos é pioneiro no país. A parceria com a Energisa, União Europeia e UniFAI contribuíram muito no projeto, alinhado ao importante trabalho dos técnicos. Temos em Adamantina um projeto inovador que já vem sendo visitado por outros municípios do estado para multiplicar. Queremos levar ainda mais longe”, assegura a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.

A avaliação final do projeto acontecerá em 13 de janeiro de 2023 de acordo com o cronograma do edital.

Entenda o que é o Programa Municipal de Produção Resiliente de Alimentos

O Programa Municipal de Produção Resiliente de Alimentos consiste na execução de dois programas que são o Programa de Eficiência Energética que foi implantado em parceria com a Energisa e hoje é executado apenas com recursos próprios e o Euroclima +

O Projeto de Eficiência Energética visa o aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas das escolas municipais para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar e para os participantes dos programas sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

O Euroclima+ é um programa que incentiva ações às boas práticas agrícolas, como a utilização de compostos orgânicos, reaproveitamento de alimento e implantação de outras práticas sustentáveis.

A ação foi desenvolvida em parceria com Prefeitura de Adamantina, UniFAI e Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, no nome original em espanhol, composto por nove municípios da Guatemala, El Salvador e Honduras, países da América Central que integram um programa que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente à mudança climática.

Por meio dos recursos recebidos foram contratados técnicos que auxiliaram os agricultores no desenvolvimento de boas práticas sustentáveis. Devido a implementação e os bons resultados obtidos, apesar do encerramento do parceria, a Prefeitura de Adamantina contratou um profissional para continuidade do programa agora municipal.

Prêmio Cidades Empreendedoras

O Prêmio Cidades Empreendedoras é uma iniciativa da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato – Sempe, em parceria com a Enap. A Sempe acredita que as boas práticas trazidas por cidades menores devem ser conhecidas, a fim de servir de inspiração para o aprimoramento de políticas públicas, tornando-as passíveis de implementação em todas as regiões do País.

Diante disso, a Secretaria resolveu premiar iniciativas que apresentem os melhores resultados de desenvolvimento econômico, por meio de relatos de empreendedorismo que promovam a competitividade empresarial e contribuam para o crescimento econômico das cidades.

Acredita-se que as iniciativas premiadas poderão ajudar o gestor público, as empresas e os cidadãos com insumos importantes para o desenvolvimento local.