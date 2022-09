Oficializada a denominação de Polo de Capacitação com o nome de Tuika Yamamoto

Mesas interativas e tecnologia de ponta da Unoeste impressionaram alunos do ensino médio que interagiram com possíveis futuras profissões (Foto: Ector Gervasoni)

Uma maratona de cinco dias e milhares de jovens matriculados no ensino médio “frente a frente” com suas possíveis profissões do futuro. Foi com recorde de público que terminou nesta sexta-feira (23), a Feira de Profissões da Unoeste. Mais de 10 mil visitantes e 185 escolas, entre públicas e privadas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, passaram pelo Salão do Limoeiro, onde foram montados os estandes. Sucesso também na realização das oficinas práticas realizadas em prédios e laboratórios do campus 2. Juntas, elas totalizaram mais de 300 em diversas áreas do conhecimento.

Com o tema “Experimente o futuro”, a edição 2022 da Feira de Profissões possibilitou aos jovens estudantes que estão prestes a encarar o vestibular, conhecerem de pertinho toda a estrutura e qualidade dos cursos da 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo. Foram durante as visitas nos estandes e as participações nas oficinas, inclusive, que cada aluno do ensino médio teve um contato ainda mais próximo com àquela área de interesse que vislumbra. Isso porque todas as graduações da Unoeste, nas modalidades presencial e EAD, além dos cursos técnicos, abraçaram a importância da Feira e trabalharam incansavelmente. Dinâmica que mobilizou acadêmicos, professores e coordenadores da universidade que fortalece diariamente, dentro e fora de seus campi, o tripé o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.

Além de alunos, professores e demais interessados nas atrações da Feira, na quarta (21) ela também recebeu as importantes visitas do pró-reitor Acadêmico Dr. José Eduardo Creste, do pró-reitor Administrativo, Guilherme de Oliveira Lima Carapeba e do diretor das Faculdades de Medicina da Unoeste, Dr. Murilo de Oliveira Lima Carapeba. Para o Dr. Murilo, a Feira de Profissões é a oportunidade que o jovem tem de ter contato com a futura profissão, tirar dúvidas e estar próximo de professores e estudantes do ensino superior. “A estrutura está incrível. É possível conhecer o que a universidade disponibiliza em relação aos cursos, mas também às tecnologias, como o Projeto Betha. Temos aqui toda infraestrutura para uma excelente formação em diversas áreas, um corpo docente altamente qualificado”, ressaltou.

Já o pró-reitor Administrativo acredita que a passagem dos estudantes do ensino médio pela Feira permite a cada um conhecer de perto, a estrutura da Unoeste por meio dos estandes, oficinas e do contato com acadêmicos e corpo docente. “Fico muito contente que a gente possa ajudar nesse sentido. Os alunos têm a oportunidade de participar de algumas oficinas para ter uma ideia do que é a profissão e conhecer a estrutura que a universidade tem a oferecer. Temos muito orgulho da nossa estrutura, da qualidade da nossa educação. Quem tiver interesse, convidamos para conhecer a universidade. Estamos de portas abertas, nossa estrutura inteira, nossos colaboradores, todos à disposição. Será um prazer recebê-los”, destacou Guilherme, estendendo o convite para quem não teve a oportunidade de participar da Feira.

Expectativas superadas

O diretor de Marketing da Unoeste, Bruno Dias, destaca que os números falam por si só, superando todas as expectativas. “Resultado de um trabalho conjunto de toda a Unoeste, desde o time administrativo, à academia, à reitoria que acreditou no trabalho como um todo. É um evento de uma grandiosidade para a região de Prudente e que chega até o limite dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, de onde também recebemos visitas de escolas. Isso tudo faz nos refletir que o jovem ainda busca informação, conhecimento, o ingresso no ensino superior. Ele [jovem] quer se capacitar, se formar, estudar para desenvolver um país melhor. Isso ficou nítido na Feira porque víamos os olhinhos deles brilhando quando chegavam e entravam no salão”, revela.

Bruno Dias ficou surpreendido também com a interação dos visitantes em cada estande visitado, ou oficina frequentada por eles. “O objetivo da Feira que foi entregue é trazer experiência e praticidade. Fazer o jovem entender que ele pode sim colocar a mão na massa e o que cada profissão desempenha. Quais são os caminhos de cada área, o que o mercado espera dele a partir do momento que ele se forma, enfim. Isso só foi possível graças ao trabalho excelente dos nossos professores e coordenadores que desenvolveram oficinas maravilhosas, interativas. A Unoeste encerra esse ciclo da Feira das Profissões 2022 certa de que cumpriu sua missão de mostrar e dar o caminho para esses jovens que são o futuro do nosso país”.

Ele já adiantou que o público poderá esperar uma Feira maior em 2023. E que este mesmo evento também será levado para outras regiões do Estado onde a Unoeste já está inserida. “A universidade já está se preparando pra levar esse grande evento para as cidades de Jaú e Guarujá. Essas regiões podem se preparar porque também terão um evento de qualidade para os alunos do ensino médio. O propósito é apoiá-los e ajudá-los nessa decisão tão importante da vida deles”, concluiu o diretor de Marketing.

Visitantes em êxtase

A aluna do 1º ano do ensino médio, Emanuella Oliveira Montini, 15 anos, visitou a Feira de Profissões da Unoeste pelo Colégio Apogeu de Presidente Prudente. Ficou encantada e impressionada com o estande da Faculdade de Informática (Fipp) que estava representado pelos cursos de Ciências da Computação, Sistema de Informação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. No espaço, os óculos de realidade virtual foram os que mais chamaram a atenção dela. “É uma experiência bem diferenciada. Quando cheguei aqui [no estande] até pensei que esse espaço fosse um labirinto, aí acabei entrando porque fiquei curiosa. Me surpreendi com esse ambiente de tecnologia e me senti em casa, pois quero ser gamer no futuro”, revelou.

Sentimento compartilhado pelo colega de escola, o aluno do 2º ano do ensino médio, Pedro Almeida, de 17 anos. “É uma área que eu acho muito legal, desenvolver programas deve ser muito bacana. Penso em fazer um curso técnico de informática, mexer com reparos de computadores. São estas as razões que me trouxeram pra cá”, completou.

De Alfredo Marcondes, a Evellyn Cristina Jesus de Souza, de 16 anos é aluna do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Filomena Scatena Christofano e adorou conhecer as funções de um técnico de enfermagem. Ela visitou o estande do curso e teve a oportunidade de sentir a adrenalina e sensação de salvar alguém ao participar da simulação de ressuscitação cardiopulmonar. “Eu pretendo atuar na área porque cuidar de alguém é algo que me agrada, tanto que mais visitei os estandes de saúde. E ao participar da simulação já vi e senti que não é nada fácil, mas me interessou demais porque o pessoal explica bem e é receptivo. Quem sabe não seja essa minha profissão do futuro”, cogitou.

O pró-reitor Administrativo Guilherme Carapeba, o diretor das Faculdades de Medicina da Unoeste, Murilo Carapeba, e o pró-reitor Acadêmico Dr. José Eduardo Creste em visita à Feira (Foto: Ector Gervasoni)

Já a visitante Ana Lívia Salles de Almeida Soares, de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio na escola prudentina Sesi Darcy Zacharias, do Parque Furquim, curtiu a mesa interativa que chamava a atenção no curso de Nutrição. “As meninas aqui [acadêmicas e professoras] são incríveis, incentivam a gente a falar de legumes, essa coisa de saúde, vitaminas. E a gente sempre quer saber mais que tipos de vitaminas nosso corpo precisa. Eu, por exemplo, tenho interesse em fazer nutrição e aqui fiquei ainda mais animada. Acho que todas as escolas teriam que trazer seus alunos porque esse é momento pra gente decidir”, opinou, em tom de sugestão para as escolas que neste ano não participaram da feira.

A estudante da Escola Técnica Estadual Adolpho Arruda Mello, de Prudente, Juliana Bernardino da Cruz, de 16 anos, virou promotora de justiça por instantes no estande de Direito. Ele usou a chamada “veste talar”, que é uma espécie de túnica de cor preta, amarrada na cintura por uma faixa de tecido. Também se colocou no lugar de magistrada ao bater o malhete, o famoso martelinho do juiz. “A área do Direito me fascina. Na escola eu já faço o curso técnico em serviços jurídicos que consiste numa introdução ao Direito. E esse curso tem aberto meus olhos para uma possível formação acadêmica. Servir ao público nessa área é essencial porque o Direito é a base da sociedade, sem ele seria uma bagunça por assim dizer. Então sem sombras de dúvidas é uma área que me deixa emocionada. Vestir essa roupa me fez imaginar um futuro promissor”, revelou.

Visitas especiais

Várias personalidades também visitaram a Feira de Profissões, entre elas a lutadora pelo UFC Ariane Carnelossi, a Sorriso, atleta prudentina que tem levado o nome da cidade para o mundo. Ela visitou a Feira na quarta (21), acompanhada pelo seu treinador Hugo Gonçalves. Simpática como sempre, Sorriso tirou fotos com alunos de várias escolas que visitavam o local, e até mesmo acadêmicos, professores e demais visitantes do evento.

Já o famoso Dr. Bactéria (Dr. Roberto Martins Figueiredo), que participou do quadro “Tá Limpo”, do Fantástico da Globo, visitou a feira na terça-feira (20). A convite da coordenadoria do curso de Biomedicina, ele estava acompanhado do Dr. Marcos Caparbo, que também é conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região (CRBM1).

A Feira estava tão interessante que até criança com QI elevado fez questão de fazer os pais levá-la ao local. É o caso do estudante Gabriel Padovani Callegari Fujikava, de apenas 10 anos. Ele soube da realização da Feira no curso de idiomas onde está matriculado. Ficou maravilhado ao descobrir o poder de cada profissão exposta. “Quando eu entrei aqui eu me senti como se eu tivesse num lugar mágico, aqui é muito bom. Eu já passei por muitos lugares [estandes] e todos são muito legais. Eu quero continuar aqui por um tempo muito grande”, disse entusiasmado.

Nas classificações da tabela de Quociente Intelectual, ele soma 134 pontos, o que lhe confere a condição de criança superdotada. Questionado sobre qual profissão pretende escolher lá na frente, ele respondeu assim: “Eu já estou com muitas ideias, mas eu acho que realidade virtual, a biologia, medicina, todas são áreas muito maravilhosas. Saio hoje da feira com vontade ficar aqui pra sempre”.

A mãe, Ana Cláudia Padovani Callegari Fujikava, diz que pela vontade e capacidade intelectual do filho, ele já estaria cursando uma faculdade. “Na escola ele já sabe e já não tem mais interesse em frequentar, por isso está adorando ficar aqui [na Feira]. Então, esse é um dos meus maiores problemas. É muito ampla a vontade dele, e ele já faz muita coisa. Essa semana mesmo fez um boneco em 3D, apagou as luzes, acendeu o celular no escuro e disse que estava fazendo uma cirurgia. Ele também faz krav magá [arte marcial], inclusive já foi acelerado na turma com os adultos por causa do conhecimento dele que é muito rápido. E faz ainda inglês, onde já está acompanhando a turma de 14 anos no estágio de conversação, sem mesmo antes ter estudado esse idioma. Além disso tudo ele gosta de teatro, adora falar. Então eu não consigo ainda saber exatamente o que ele quer”, expôs.

Futuros profissionais em formação

A acadêmica do 6º termo de Nutrição da Unoeste, Bianca Francisco da Silva, achou incrível a experiência de trabalhar por cinco dias na Feira de Profissões. “Quem nos visita acha que a nutrição é só clínica, não têm noção ou conhecimento de que ela tem vários outros segmentos de atuação. E nosso papel é esse, esclarecer tudo isso e tirar as dúvidas que nos chegam aqui”, explicou, acrescentando ainda que a mesa interativa aguçou muito a curiosidade dos visitantes. “Eles ficam curiosos, vão tentando entender o que cada imagem representa e aí tendo mais interesse pelo tema. Essa interatividade nos permite aprender ensinando. Estar aqui tirando dúvidas nos ajuda porque nos exige a passar as informações corretas da área que é tão vasta e carrega consigo uma baita responsabilidade”.

A acadêmica do 10º termo do Direito, Vitória Veiga, que inclusive estava radiante na feira por ter sido aprovada na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) antes mesmo de concluir o curso, revelou que passar pela Feira de Profissões na condição de visitante pode ser determinante sim para ajudar o jovem na escolha da profissão. Aconteceu com ela. “É muito gratificante estar aqui hoje, do outro lado, porque quando eu ainda estava na escola eu também conheci essa feira enquanto visitante. Naquela época visitei ao estande do Direito, pois eu já fazia curso técnico em serviços jurídicos. Então, tudo isso foram fatores que me ajudaram a escolher a profissão”, relatou a estudante que hoje já faz estágio na Defensoria Pública.

Parcerias de sucesso

A edição 2022 da Feira de Profissões teve o patrocínio de diversas empresas e instituições. Entre elas, a Viação Motta, Sucos Life, TravelMate Intecâmbio, a startup da edução Happy, KNN Idiomas, inFlux inglês e espanhol, além do Prudenshopping.