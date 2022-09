ENERVITA ENERGIA SOLAR é inaugurada em Adamantina

O Depósito Adamantina, empresa que está há décadas no comércio de Adamantina e que a cada dia mais ajuda a construir o progresso da Cidade Joia, é o parceiro certo para quem vai construir ou reformar, fornecendo desde o material bruto da construção até o acabamento.

Já a Construtora Ricci, conta com máquinas, caminhões e profissionais especialistas em obras de todos os portes contando com jazida de extração própria e legalizada, sendo assim, a única empresa de Adamantina que conta essa autorização, podendo fornecer “terra vermelha” para todo o tipo de obra.

Um dos diferenciais da empresa é contar com os serviços de engenharia, através do engenheiro André Ricardo Ricci Júnior, responsável pela execução de vários projetos em Adamantina e região, e agora com uma parceria de financiamento para construção junto a um representante CAIXA, atendendo aos mais diversos tipos de obra. Tanto o Depósito Adamantina, quanto a Construtora Ricci, atendem Adamantina e região com amplo suporte de uma equipe sempre à disposição. Faça uma visita, conheça os produtos e solicite um orçamento dos diversos serviços oferecidos e comprove as vantagens de ser mais um cliente e amigo.

Na avenida Rio Branco, 1.381 em Adamantina, telefone: (18) 3521-5222. Os empresários André, Adão, Aguinaldo e Júnior Ricci agradecem a preferência.