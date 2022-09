UniFAI abre inscrições a professores da rede pública para o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência

O jogador Márcio Claudino com o gol marcado nos minutos finais da segunda etapa, garantiu a vitória da equipe da Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex por 1 a 0, diante do Parque Iguaçu F.C/ Desmonte SS/ Marcão Auto Peças.

O confronto entre as duas equipes foi realizado no domingo (18) na praça Esportiva da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) e teve ainda na quarta rodada da 1ª Copa Sêniors 50 anos de Futebol Médio, organizada pela Selar, os seguintes resultados: San Remo / Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista venceu por 4 a 1 o Amigos do Laío F.C. e encerrando a rodada o Flórida Paulista F.C. venceu por 2 a 0 o Pracinha F.C.

CLASSIFICAÇÃO

– Flórida Paulista- 10

– San Remo – 7

– Amigos do Laio- 7

– ATC/ Lá Cure- 4

– Alamandas- 4

– Parque Iguaçu-1

– Pracinha – 0

RODADA NO ATC

O Adamantina Tênis Clube será o local dos jogos da quinta rodada neste domingo (25) com início às 8h00 que terá os seguintes duelos: No primeiro o ATC / Lá Cure X Amigos do Laío, no segundo Parque Iguaçu/ Desmonte SS/ Marcão Auto Peças X Pracinha e no complemento da rodada Alamandas/ Auto Mecânica Flex X San Remo/ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador.

ARTILHEIRO

Flávio Minatel com 4 gols (ATC / Lá Cure).

Arbitragem

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

Na foto, o jogador Márcio Claudino que garantiu a vitória do Alamandas F.C. na ultima rodada.