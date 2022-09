Rick e Renner lançam música inédita “Porra Nenhuma”

O caminhoneiro Thiago Sluzla, 36 anos, recebeu alta do Hospital das Clínicas (HC) de Marília por volta das 14h40 desta 5.a feira 22, depois de tombar carreta bitrem carregada com ureia na rodovia do contorno e ficar preso nas ferragens. O acidente aconteceu por volta das 10h na SP-294, proximidades do próprio HC, onde há um declive acentuado e uma curva com desnível na pista que acaba jogando os veículos para o acostamento.



Equipes da concessionária responsável pela administração do trecho, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros compareceram ao local, fizeram a sinalização necessária e resgataram o motorista das ferragens. Ele teria sofrido apenas ferimentos leves, sendo encaminhado para o HC, onde passou pelos exames e procedimentos de praxe, ficou em observação e foi liberado em seguida. O local onde a carreta tombou já registrou vários outros acidentes, muitos deles gravíssimos e com vítimas fatais.

Parte da carga transportada na carreta ficou espalhada no acostamento da rodovia e um trecho da pista sentido HC-Unimar teve de ser interditado para as operações de resgate. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. A perícia técnica compareceu para colher evidências e determinar as causas do acidentes.

Em vídeos do acidente nas redes sociais é possível ouvir comentários sobre a remoção de radares fixos de controle de velocidade que funcionavam no contorno da cidade. Eles foram retirados pela concessionária no final de 2020, depois da assinatura do contrato de concessão, sob argumento de que seriam refeitos estudos técnicos para determinar novos pontos de instalação de radares. A concessionária informou agora que deverá retornar com os equipamentos em 2023, ainda sem data definida, quantidade e locais.