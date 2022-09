Morre vítima de colisão entre bicicleta motorizada e ônibus

Conhecidos por grandes hits, como o feat. com Jorge e Mateus em “Água Nos Zói” e a sofrência “Ai Eu Chorei”, Clayton & Romário estão entre as principais duplas sertanejas da atualidade. Prova disso são os mais de 10 mil ingressos já vendidos para a gravação do novo audiovisual dos irmãos, que acontece no próximo dia 15 de outubro, e agora, em um novo espaço. O estádio do Mineirão foi o local escolhido para comportar os espectadores que a dupla merece. Ao lado de amigos e do público mineiro, “Clayton & Romário Ao Vivo em Belo Horizonte” promete muitos momentos marcantes e a presença de convidados especiais.

“Ficamos surpresos quando o pessoal do Raro (produtora do evento) ligou falando que teríamos que mudar de local, pois os ingressos estavam esgotando mesmo faltando um mês pro DVD”, conta Clayton. “Mesmo sem soltar nenhuma participação, já temos 10 mil pessoas confirmadas! Não dá pra acreditar que isso tudo está acontecendo na nossa vida! Só podemos agradecer”, conclui.

Voltando às origens, os irmãos retornam à cidade na qual gravaram seu primeiro DVD como prova de sua gratidão, amor e orgulho do local onde tudo começou a acontecer para a dupla. Em um palco 360°, rodeados de amigos, convidados especiais e do povo mineiro, o novo audiovisual de Clayton & Romário promete ser um marco em suas carreiras, que teve início há mais de 15 anos.

“Gravar em Belo Horizonte pra gente é uma emoção muito grande, porque é a cidade que abraçou Clayton e Romário desde 2007. Essa mudança de local para dentro do Mineirão é algo que enche nosso coração de alegria e principalmente GRATIDÃO por tudo que estamos vivendo!”, confessa Romário. “O Mirante que era o local onde gravaríamos o DVD tem uma capacidade máxima de 10 mil pessoas e, graças a cada uma das pessoas que gostam e acompanham nosso trabalho, lá ficou pequeno para essa tão sonhada gravação de DVD. E agora o nosso palco será no estádio do Mineirão! Surreal!”, finaliza.

Com direção de vídeo e de fotografia por Anselmo Troncoso, a direção geral de “Clayton & Romário Ao Vivo em Belo Horizonte” será assinada por Felipe Nascimento e Rafael Almeida. Além de produção musical, que fica sob responsabilidade de Diego Faria, o repertório do projeto foi selecionado por Wendell Marques – responsável por escolher todos os repertórios da carreira da dupla Jorge e Mateus.

Através de seu instagram, Clayton & Romário tem divulgado detalhes do novo projeto. Em pequenos e nostálgicos vídeos, que futuramente serão transformados em um documentário para o YouTube, os irmãos contam a história de sua carreira e lembram como tudo começou – ACESSE