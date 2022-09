Psicologia da UniFAI desenvolve campanha educativa na Semana Nacional do Trânsito

No dia 1 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Devido a isso, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa preparou uma programação alusiva à data. As atividades serão realizadas de 26 a 30 de setembro.

Abrindo as programações, na segunda-feira (26), Ilza Cilene Mota Constantino, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CPMI) fará uma entrevista para apresentação de todas as atividades e das atribuições que o CPMI possui.

Na terça-feira (27), será realizada a solenidade de abertura da Semana no Idoso no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni a partir das 8h30. A programação conta com a apresentação da Banda Los Kandangos e uma palestra com a psicóloga Patrícia Esteves com o tema “Responsabilidade da participação da família do idoso e seu cuidado”.

Ainda na terça-feira (27), será publicado nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina um vídeo com as atividades desenvolvidas com os idosos do Lar dos Velhos e será realizada uma missa campal também no Lar dos Velhos a partir das 15h.

A programação continua na quarta-feira (28), com um café da manhã com capoterapia no Residencial Geriátrico Vila Anna a partir das 8h30. Nas redes sociais também será postado um vídeo sobre o tema “Participação da família no trato do idoso com o profissional Leandro Cunha.

No dia 29, quinta-feira, acontecerá uma Interação Multiprofissional de Saúde com os idosos dos serviços do CRAS, Fundo Social, Residencial Geriátrico Villa Anna e Lar dos Velhos no Campus 3 da UniFAI a partir das 8h30.

A Semana da Pessoa Idosa chega ao fim com uma passeata que percorrerá a avenida Rio Branco até a Praça Élio Micheloni. Na chegada, o Grupo de Viola Caipira e a equipe que participou dos Jogos da Melhor Idade farão uma apresentação.

Todas as atividades contam com a participação da Prefeitura de Adamantina, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultural, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, CMPI, CRAS, CREAS, Projeto ASA, IAMA, Lar dos Velhos, Residencial Geriátrico Vila Anna, UniFAI, Fundo Social de Solidariedade, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.